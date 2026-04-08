Daniel Svensson łączony z wielkimi klubami. Arsenal, AC Milan i Inter w grze

Daniel Svensson stał się łakomym kąskiem na rynku transferowym. Najnowsze doniesienia w sprawie przyszłości zawodnika Borussii Dortmund przekazuje dziennik „Bild”. Otóż reprezentant Szwecji znalazł się w kręgu zainteresowań Arsenalu, AC Milanu oraz Interu Mediolan. To właśnie te zespoły powalczą między sobą o sprowadzenie utalentowanego defensora.

Arsenal oraz Inter Mediolan już od kilku tygodni wykazują zainteresowanie Danielem Svenssonem. Teraz do tego grona dołączył również AC Milan. Wydaje się, że każdy z tego grona potrzebuje wzmocnień na lewej stronie defensywy oprócz Nerazzurrich. Cristian Chivu ma na tej pozycji Federico Dimarco, więc pozyskanie Szweda byłoby tylko do rotacji z Włochem.

Nie tak dawno temu Daniel Svensson miał okazję rywalizować z reprezentacją Polski w barażach Mistrzostw Świata 2026. Szwed nie napsuł jednak krwi Biało-Czerwonym. Ba, był jednym z najgorszych graczy swojego zespołu, będąc raz po raz ogrywanym przez Nicolę Zalewskiego. Warto jednak zaznaczyć, że piłkarz BVB nie grał wtedy na swojej nominalnej pozycji.

Daniel Svensson w trwającej kampanii rozegrał 40 spotkań w koszulce Borussii Dortmund. Młody Szwed może się pochwalić dobrymi statystykami strzeleckimi. Udało mu się bowiem czterokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył dwie asysty.