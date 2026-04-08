Arsenal, Milan i nie tylko. Ogromne zainteresowanie gwiazdą Borussii Dortmund

19:24, 8. kwietnia 2026
Kacper Karpowicz
Arsenal, AC Milan oraz Inter Mediolan stoczą między sobą walkę o transfer z Bundesligi. Na celowniku tych zespołów znalazł się Daniel Svensson z Borussii Dortmund - informuje "Bild".

Daniel Svensson łączony z wielkimi klubami. Arsenal, AC Milan i Inter w grze

Daniel Svensson stał się łakomym kąskiem na rynku transferowym. Najnowsze doniesienia w sprawie przyszłości zawodnika Borussii Dortmund przekazuje dziennik „Bild”. Otóż reprezentant Szwecji znalazł się w kręgu zainteresowań Arsenalu, AC Milanu oraz Interu Mediolan. To właśnie te zespoły powalczą między sobą o sprowadzenie utalentowanego defensora.

Arsenal oraz Inter Mediolan już od kilku tygodni wykazują zainteresowanie Danielem Svenssonem. Teraz do tego grona dołączył również AC Milan. Wydaje się, że każdy z tego grona potrzebuje wzmocnień na lewej stronie defensywy oprócz Nerazzurrich. Cristian Chivu ma na tej pozycji Federico Dimarco, więc pozyskanie Szweda byłoby tylko do rotacji z Włochem.

Nie tak dawno temu Daniel Svensson miał okazję rywalizować z reprezentacją Polski w barażach Mistrzostw Świata 2026. Szwed nie napsuł jednak krwi Biało-Czerwonym. Ba, był jednym z najgorszych graczy swojego zespołu, będąc raz po raz ogrywanym przez Nicolę Zalewskiego. Warto jednak zaznaczyć, że piłkarz BVB nie grał wtedy na swojej nominalnej pozycji.

Daniel Svensson w trwającej kampanii rozegrał 40 spotkań w koszulce Borussii Dortmund. Młody Szwed może się pochwalić dobrymi statystykami strzeleckimi. Udało mu się bowiem czterokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył dwie asysty.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości