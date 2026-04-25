Arsenal nawiązał kontakt ws. dużego transferu! 60 mln na stole

16:17, 25. kwietnia 2026
Patryk Kucharski Źródło:  Record

Arsenal zwrócił uwagę na jednego z zawodników Sportingu. Według portugalskiego serwisu Record Kanonierzy skontaktowali się już z otoczeniem piłkarza.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal chce Maxiego Araujo

Arsenal pracuje nad kolejnym wzmocnieniem swojego zespołu. Na liście życzeń znalazł się Maxi Araujo ze Sportingu Lizbona. Urugwajczyk pozostawił po sobie dobre wrażenie w bezpośrednich starciach z londyńskim zespołem w Lidze Mistrzów.

W trakcie ćwierćfinałów pomiędzy klubami defensor pokazał się z pozytywnej strony. Grał pewnie w obronie, a także aktywnie wspierał atak. Dlatego szybko trafił do notesów skautów.

Według doniesień Kanonierzy skontaktowali się z przedstawicielami zawodnika. Chociaż rozmowy są na wczesnym etapie, kwota transferu może wynieść nawet 60 milionów euro.

26-latek to wszechstronny piłkarz. Najczęściej gra jako lewy obrońca, ale może też występować wyżej, jako lewy skrzydłowy czy nawet ofensywny pomocnik.

W tym sezonie Araujo zdobył sześć goli i zanotował cztery asysty w 41 spotkaniach. Są to więc solidne liczby jak na piłkarza występującego w defensywie. Jeśli zawodnik utrzyma formę, temat przenosin na Emirates Stadium może się rozwinąć w najbliższych tygodniach.

