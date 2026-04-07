Gabriel Martinelli wkrótce może opuścić szeregi Arsenalu. Jak się okazuje, Paris Saint-Germain będzie miało rywala w walce o transfer Brazylijczyka. Zawodnik Kanonierów wzbudził również zainteresowanie RB Lipska - przekazuje "Fussball Daten".

Gabriel Martinelli swego czasu był uznawany za przyszłość Arsenalu. Z każdym kolejnym rokiem jednak brazylijski skrzydłowy ma mniejszy wkład w grę drużyny. Od miesięcy pojawiają się pogłoski, że obecny sezon ma być ostatnim 24-latka w drużynie Kanonierów. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że zawodnik znalazł się na radarze Paris Saint-Germain.

Mistrzowie Francji jednak nie są jedynym zespołem zainteresowanym Gabrielem Martinellim. Otóż pojawił się nowy chętny na transfer zawodnika Arsenalu. Serwis „Fussball Daten” przekazuje, że reprezentant Brazylii może wylądować na boiskach Bundesligi. Skrzydłowy Kanonierów znalazł się w kręgu zainteresowań RB Lipska.

Zapowiada się zatem ekscytująca walka o transfer Gabriela Martinellego. Paris Saint-Germain jest zespołem, który może zaoferować Arsenalowi więcej pieniędzy za Brazylijczyka. RB Lipsk natomiast wydaje się bardzo ciekawym projektem dla skrzydłowego, który z pewnością będzie mógł liczyć tam na częstsze występy. Czas pokaże, gdzie w przyszłym sezonie będzie oglądać 24-latka.

Gabriel Martinelli w trwającej kampanii rozegrał 41 spotkań w koszulce Arsenalu. Brazylijczyk zdołał zgromadzić na swoim koncie 11 trafień, a także zaliczył pięć asyst.