PSG zainteresowało się gwiazdą Arsenalu. To byłby głośny ruch

Paris Saint-Germain może wybrać się na zakupy do Londynu. Uwagę mistrzów Francji przykuł bowiem skrzydłowy Arsenalu, Gabriel Martinelli - poinformował serwis Media Foot.

Paris Saint-Germain w poprzednim sezonie sięgnęło po potrójną koronę. Ekipa prowadzona przez Luisa Enrique w obecnej kampanii również prezentuje się znakomicie, walcząc o triumf w Lidze Mistrzów oraz Ligue 1. Mimo bardzo dobrej dyspozycji hiszpański szkoleniowiec dostrzega potrzebę wzmocnienia składu. 55-letni trener liczy na zwiększenie rywalizacji w linii ataku, zwłaszcza że przyszłość Goncalo Ramosa stoi pod znakiem zapytania.

Jak podaje serwis „Media Foot”, kandydatem do przeprowadzki na Parc des Princes jest Gabriel Martinelli. Arsenal ma być gotowy wysłuchać ofert za swojego zawodnika, ponieważ planuje przebudowę formacji ofensywnej.

Londyńczycy oczekują za 24-letniego Brazylijczyka około 60 milionów euro. Wyłożenie takiej kwoty nie stanowi większego problemu dla zamożnych właścicieli PSG, którzy są gotowi zainwestować w kolejnego jakościowego skrzydłowego.

22-krotny reprezentant Brazylii z powodzeniem występuje w barwach ekipy Kanonierów od lipca 2019 roku, gdy trafił na Emirates Stadium za ponad 7 milionów euro z Ituano FC. W trwającej kampanii Martinelli rozegrał 43 spotkania, zdobył 11 bramek oraz zanotował 5 asyst. Jego aktualna wartość rynkowa według portalu „Transfermarkt” wynosi około 45 milionów euro. Kontrakt atakującego z Arsenalem obowiązuje do 2027 roku i zawiera opcję przedłużenia o kolejny sezon.