Arsenal chce napastnika. W grze nawet 75 mln funtów

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Iliman Ndiaye na celowniku Arsenalu

Arsenal rozpoczął poszukiwania kolejnego zawodnika do ataku. Jednym z piłkarzy znajdujących się na radarze Mikel Artety jest Iliman Ndiaye z Evertonu. Jak informuje Ben Jacobs, Kanonierzy złożyli zapytanie w sprawie reprezentanta Senegalu, którego bardzo cenią na Emirates Stadium.

Ndiaye był jednym z najważniejszych zawodników Evertonu w ostatnim sezonie Premier League. 26-latek zdobył sześć bramek o dorzucił trzy asysty w 32 potyczkach. Nie jest tajemnicą, iż również saudyjski Al-Hilal pracuje nad sprowadzeniem Senegalczyka, szczególnie po tym, jak zawodnik odrzucił propozycję nowego kontraktu przedstawioną przez Everton.

Kanonierzy tego lata aktywnie działają na rynku transferowym i chcą zwiększyć rywalizację w przednich formacjach. Klub pozyskał już Christosa Tzolisa z Club Brugge, który ma pomóc w zastąpieniu Leandro Trossarda. Belg przeniósł się do Besiktasu. Londyńczycy wcześniej byli zainteresowani między innymi Morganem Rogersem z Aston Villi, ale ostatecznie nie zdecydowali się rywalizować z Chelsea.

Klub z Goodison Park ma oczekiwać za Senegalczyka około 75 milionów funtów. Taka kwota może być dużą przeszkodą, ale Arsenal udowodnił już w ostatnich oknach transferowych, że jest gotowy wydawać ogromne pieniądze na zawodników pasujących do wizji Artety. Ndiaye wielokrotnie podkreślał, że jego ambicją jest rywalizacja na najwyższym poziomie. Senegalczyk nie ukrywa, że chciałby występować w Lidze Mistrzów i walczyć o najważniejsze trofea.