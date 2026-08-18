Antony odejdzie z Realu Betis? Znana marka zagięła na niego parol

Antony może rozstać się z Realem Betis w letnim okienku transferowym. Jak donosi Ekrem Konur, 26-letni Brazylijczyk wzbudził bowiem zainteresowanie Besiktasu Stambuł.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Antony

Besiktas Stambuł rusza po Antony’ego

Antony od jakiegoś czasu jest czołową postacią Realu Betis. Hiszpański klub nie może być jednak pewny zatrzymania 26-letniego skrzydłowego, który wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym. Niewykluczone, że niedługo do stolicy Andaluzji wpłynie oferta za zawodnika z Kraju Kawy. Brazylijczyk może więc stanąć przed wyborem, czy kontynuować karierę na Półwyspie Iberyjskim, czy spróbować nowego wyzwania.

Jak dowiedział się Ekrem Konur, Antony znalazł się bowiem na celowniku Besiktasu Stambuł. Trener drużyny Czarnych Orłów – Vincenzo Italiano – jest podobno wielkim fanem brazylijskiego atakującego. Niewykluczone, że turecki gigant złoży ofertę za gwiazdora Realu Betis, choć sam zawodnik jest niezwykle szczęśliwy w Hiszpanii. Zatem ewentualne negocjacje mogą okazać się sporym wyzwaniem dla Besiktasu.

Antony z powodzeniem występuje w barwach ekipy Los Verdiblancos od stycznia 2025 roku, kiedy przeniósł się do Andaluzji z Manchesteru United. Początkowo grał dla drużyny z La Ligi na zasadzie wypożyczenia, a później został wykupiony za 22 miliony euro. Brazylijczyk w koszulce Realu Betis rozegrał łącznie 72 mecze, zdobył 23 bramki i zanotował 15 asyst. Jego wartość rynkowa wynosi mniej więcej 40 milionów euro.