Man United rusza po gwiazdora Aston Villi. To byłoby duże wzmocnienie

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Amadou Onana przymierzany do Manchesteru United

Manchester United będzie musiał sprowadzić nowego pomocnika, co ma bezpośredni związek z odejściem Casemiro. Brazylijski gwiazdor potwierdził, że nie przedłuży wygasającego kontraktu z angielskim klubem i podczas najbliższego letniego okienka transferowego zmieni otoczenie. Włodarze z Old Trafford rozpoczęli więc intensywne poszukiwania następcy doświadczonego zawodnika, który przez ostatnie sezony odgrywał kluczową rolę w środku pola.

Do tej pory wydawało się, że Elliot Anderson jest głównym kandydatem do wejścia w buty Casemiro, jednak Anglik najprawdopodobniej dołączy do Manchesteru City. Sąsiad z niebieskiej części miasta rzekomo ustalił już warunki pozyskania 23-letniego piłkarza, za którego zapłaci 75 milionów euro.

To zmusza Manchester United do skupienia się na innych opcjach, a jedną z nich ma być Amadou Onana – informuje w mediach społecznościowych Ekrem Konur. Aston Villa podobno jest otwarta na sprzedaż swojej gwiazdy, o ile na stole pojawi się satysfakcjonująca oferta.

Defensywny pomocnik z powodzeniem występuje w barwach zespołu z Birmingham od lipca 2023 roku, kiedy przeniósł się na Villa Park za niespełna 60 milionów euro z Evertonu. Serwis „Transfermarkt” wycenia Onanę na około 45 milionów euro. 27-krotny reprezentant Belgii w aktualnym sezonie rozegrał 31 spotkań i zdobył 2 bramki. Jego kontrakt z Aston Villą obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.