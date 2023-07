Juventus spróbuje sprowadzić Eza Abde. Reprezentant Maroka wrócił do FC Barcelony po rocznym wypożyczeniu do Osasuny. Choć Xavi Hernandez chciałby dać 21-latkowi szansę w trakcie presezonu, sytuacja finansowa może zmusić klub do sprzedaży młodego gracza.