Newcastle United dąży do transferu Harveya Barnesa. Aby zwiększyć szanse na sfinalizowanie tej operacji, Sroki mogą sprzedać Allana Saint-Maximina, który trafił na listę transferową.

Źródło: The Telegraph

fot. Imago/Sportsphoto Na zdjęciu: Allan Saint-Maximin

Eddie Howe chce mieć w swoich szeregach Harveya Barnesa

Ten transfer wiązałby się z przekroczeniem limitów budżetowych

Newcastle United wystawiło na listę sprzedażową Allana Saint-Maximina

Sroki nie mają sentymentów

Newcastle United zakończyło sezon 2022/2023 niespodziewanym awansem do Ligi Mistrzów. Rozbudziło to jedynie apetyty władz klubu, które chcą na stałe wcielić zespół do ścisłej ligowej czołówki. Celem na najbliższe tygodnie jest jakościowe wzmocnienie kadry, które pozwoli poprawić wyniki z minionej kampanii.

Eddie Howe marzy o pozyskaniu Harveya Barnesa. Po spadku Leicester City z Premier League Anglik, podobnie jak kilku innych zawodników, jest typowany do odejścia. Sieci zarzuciły na niego Sroki, pragnące wzmocnić rywalizację na bokach pomocy.

Ten transfer wiązałby się z przekroczeniem limitów budżetowych, więc w pierwszej kolejności ktoś musi odejść z St. James’ Park. Poważnym kandydatem jest Allan Saint-Maximin, czyli jedna z gwiazd zespołu. Jego obecność na boisku nie przynosi wymiernych korzyści w kwestii liczb, dlatego Newcastle jest gotowe go poświęcić.

Francuz trafił na listę sprzedażową. Zainteresowanie transferem wykazują Saudyjczycy, którzy mogą spełnić żądania przedstawiciela Premier League i zapłacić 40 milionów funtów. Ostateczna decyzja należy do samego zawodnika.

