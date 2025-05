Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Carrarese - Sampdoria

Bereszyński ląduje w Serie C!

W zimie 2017 roku Bartosz Bereszyński opuścił Ekstraklasę i przeniósł się do Włoch. Sampdoria zapłaciła Legii Warszawa 1,8 miliona euro za transfer wszechstronnego obrońcy. Przez ponad osiem lat zawodnik urodzony w Poznaniu rozegrał 212 spotkań w barwach Blucerchiatich. Podczas swojego pobytu w Italii zaliczył też dwa wypożyczenia – do Napoli (styczeń – czerwiec 2023 roku i do Empoli (sierpień 20023 roku – czerwiec 2024 roku).

Wraz z Napoli w sezonie 2022/23 sięgnął po mistrzostwo Włoch, natomiast z Sampdorią w tym samych rozgrywkach… pożegnał się z Serie A. Jednak następnym sezonie w Serie B zanotował tylko jedno spotkanie, ponieważ trafił do Empoli. W trwających zmaganiach wrócił do ekipy z Genui, która… spadła do Serie C. Klub ze Stadio Luigi Ferraris zajął 18. miejsce i wylądował na trzecim poziomie ligowym! Jednokrotny mistrz Włoch i trzykrotny zdobywca krajowego pucharu przeżywa dramatyczny okres.

W ostatniej kolejce Sampdoria zremisowała bezbramkowo z Juve Stabia i nie zagra nawet w barażach o utrzymanie. Bereszyński jest związany kontraktem tylko do 30 czerwca, jednak – jak informował portal calciomercato.com – Polak 32-latek chce kontynuować swoją przygodę w szeregach Blucerchiatich. Czy spadek wpłynie na zmianę zdania przez 58-krotnego reprezentanta Polski?