Barcelona musi kupić tego gracza. „Idealnie pasuje do jej stylu”

Barcelona w letnim okienku zamierza wzmocnić linię obrony. Blaugrana marzy o transferze zawodnika, którego Leonardo Bonucci opisuje jako "idealnego" dla niej.

Barcelona ruszy po obrońcę z Włoch

Ten sezon dobitnie pokazuje, że Barcelona musi zwiększyć rywalizację na kilku pozycjach. Jedną z formacji, która wymaga wzmocnień, jest defensywa. Celem transferowym numer jeden jest dla Blaugrany Alessandro Bastoni. Potencjalna przeprowadzka reprezentanta Włoch do stolicy Katalonii jest wysoko oceniana przez Leonardo Bonucciego.

– Jego sposób rozumienia piłki nożnej i cechy idealnie pasują do stylu gry Barcelony. Jest bardzo technicznym obrońcą z doskonałą wizją gry, może mieć pewne problemy z przestrzenią, jaką pozostawia Barça, ale wiele zależy tam od indywidualnego i osobistego rozwoju, który pozwala odczytywać wszystkie sytuacje i przewidywać je, aby nie znaleźć się w trudnej sytuacji – przyznał legendarny defensor podczas gali Laureus Sport Awards.

– Bastoni jest wciąż młody, ma 27 lat, a więc przed nim jeszcze 6-7 lat na wysokim poziomie. Mam nadzieję, że również w reprezentacji odzyska ten spokój i pewność siebie, które wyróżniały go w zwycięskich latach z Włochami i Interem – dodał Bonucci, cytowany przez portal FcInterNews.it.