Znamy składy na derby Mediolanu! Jest decyzja ws. Zielińskiego!

Inter - Milan to hitowy pojedynek 12. kolejki Serie A. Kto okaże się lepszy w derbach Mediolanu? Poznaliśmy oficjalne składy na ten mecz

Luca Rossini/ Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński (AC Milan - Inter)

Inter – Milan: oficjalne składy na derby Mediolanu

W 12. kolejce Serie A dojdzie do derbów Mediolanu. Inter ma na koncie 24 punkty i plasuje się na najniższym stopniu podium, natomiast Milan, który wywalczył 2 oczka, zajmuje 5. miejsce. W poprzednim bezpośrednim starciu Rossoneri pokonali Nerazurrich 3:0. Ten mecz odbył się w półfinale Pucharu Włoch.

Inter przystępuje do tego pojedynku po serii czterech zwycięstw. Podopieczni Cristiana Chivu wygrali z Fiorentiną (3:0), Hellasem (2:1), Kajratem Ałmaty (2:1) i Lazio (2:0). Z kolei Milan w podobnym okresie zaliczył trzy remisy (2:2 z Pisą, 1:1 z Atalantą i 2:2 z Parmą) i pokonał Romę (1:0).

Gospodarze w porównaniu do meczu z Lazio dokonali tylko jednej zmiany w składzie. Ange-Yoan Bonny ustąpił miejsca Marcusowi Thuramowi. Natomiast w szeregach gości doszło do czterech roszad w stosunku do potyczki z Parmą – Pulisić za Nkunku, Rabiot za Ricciego, Bartesaghi za Estupinana i Tomori za De Wintera.

Jedyny Polak w kadrach obu ekip, a więc Piotr Zieliński, rozpocznie to spotkanie na ławce rezerwowych. 31-latek powinien pojawić się na murawie w drugiej części starcia.

Inter – Milan: oficjalne składy na mecz (23.11.2025)

Inter: Sommer – Bastoni, Acerbi, Akanji – Dimarco, Calhanoglu, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto – Lautaro Martinez, Thuram

Milan: Maignan – Pavlović, Gabbia, Tomori – Bartesaghi, Rabiot, Modrić, Fofana, Saelemaekers – Leao, Pulisic