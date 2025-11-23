Ziółkowski surowo oceniony przez Włochów! Gasperini zdjął go w przerwie

Jan Ziółkowski znalazł się w wyjściowej jedenastce na mecz Cremonese - Roma. Drużyna reprezentanta Polski wygrała na wyjeździe (3:1). Obrońca zagrał słabo, a włoskie media surowo oceniły jego występ.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Jan Ziółkowski

Jan Ziółkowski najgorszym piłkarzem Romy w meczu z Cremonese

Jan Ziółkowski po raz pierwszy od momentu transferu do AS Romy znalazł się w wyjściowej jedenastce na mecz Serie A. Reprezentant Polski wyszedł od pierwszych minut w starciu z Cremonese w ramach 12. kolejki. Niestety występ środkowego obrońcy pozostawiał wiele do życzenia. Tuż przed przerwą zobaczył żółtą kartkę, przez co Gian Piero Gasperini zdjął go z boiska w przerwie meczu.

To nie pierwsza taka sytuacja, gdy Ziółkowski bardzo szybko kończy występ w meczu. Wcześniej podczas spotkania z Viktorią Pilzno w Lidze Europy opuścił boisko w 30. minucie gry. Za występ z Cremonese bardzo surowo oceniły go włoskie media. 20-latek wyglądał niepewnie i często był źle ustawiony. Na dodatek po jego błędach rywale stwarzali groźne akcje w polu karnym.

„Ziółkowski zbyt często wyglądał na niepewnego i źle ustawionego, a wszystkie zagrożenia, jakie w pierwszej połowie stworzyli rywale rzymian, wynikały z jego niezdecydowania: był najgorszym zawodnikiem Romy” – ocenił serwis Calciomercato.

„Pierwsze minuty na boisku są do zapomnienia i powinien dziękować Svilarowi za sytuację, którą zbyt łatwo pozostawił Bonazzoliemu. Napomniany żółtą kartką, Gasperini zdjął go w przerwie” – napisał portal Sportmediaset.

Ziółkowski wystąpił jak dotąd w 6 meczach w koszulce Romy. Łącznie spędził na boisku 139 minut.