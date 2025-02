Zieliński zachwycił w Interze! Włosi nie mogą wyjść z podziwu

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Rośnie z upływem minut i staje się filarem Interu – piszą włoskie media

Inter Mediolan we wtorek wieczorem jako trzeci zespół zameldował się w półfinale Pucharu Włoch. Nerazzurri w ćwierćfinale pokonali przed własną publicznością Lazio (2:0). W wyjściowej jedenastce znalazł się reprezentant Polski – Piotr Zieliński.

30-latek rozegrał pełne dziewięćdziesiąt minut, notując 56 kontaktów z piłką. Polak wykonał 49 podań, z czego aż 45 było celnych, co dało mu dokładność podań na poziomie 92%. Wygrał również dwa z trzech pojedynków o futbolówkę. Występ Zielińskiego został doceniony przede wszystkim we włoskich mediach. Portal calciomercato.com nazwał go m.in. filarem Interu, przyznając mu notę 7 na 10.

Zobacz wideo: Program Polak+ w Interze Mediolan

– Rośnie z upływem minut i staje się filarem Interu w środku pola. Potrafił przełamać pressing Lazio, zawsze tworząc z tego coś groźnego – ocenił portal calciomercato.com, przyznając Zielińskiemu ocenę 7 w skali 1-10.

– Wnosi jakość do gry Interu dzięki błyskotliwym zagraniom. Od założenia siatki w środku pola po zagranie piętą, które rozpoczęło akcję prowadzącą do rzutu karnego – pisze włoski Eurosport.

– Ze względu na zmiany w drugiej linii, to na nim spoczywała odpowiedzialność organizacji gry. Zrobił to z wielką pewnością siebie – dodaje portal tuttomercatoweb.com.

Grę reprezentanta Polski docenił również Simone Inzaghi, czyli trener Il Biscione. Na konferencji prasowej został zapytany przez dziennikarzy, czy był to najlepszy mecz Zielińskiego od momentu przyjścia do klubu. “Absolutnie tak. Zagrał wspaniale” – mówił Włoch.