SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Zieliński przygotował list na pożegnanie z Napoli

Piotr Zieliński podczas letniego okna transferowego zmieni barwy klubowe. Reprezentant Polski po ośmioletniej przygodzie z SSC Napoli zdecydował się na nowe wyzwanie. W lipcu na zasadzie wolnego transferu trafi do Interu Mediolan. Polak w Neapolu ma status gwiazdy, a kibice bardzo szybko pokochali naszego rodaka. Nic więc dziwnego, że rozstanie z Partenopei i Neapolem wywołuje u zawodnika wiele emocji. 30-latek postanowił podziękować fanom i na pożegnanie napisał specjalny list opublikowany w mediach przez włoskiego dziennikarza Alfredo Pedullę.

– Neapolu, chciałbym ci podziękować za wszystko, co dla mnie zrobiłeś. Nigdy nie czułem się bezpieczniej niż tutaj, z moją rodziną. Zawsze będę pamiętał piękne rzeczy, które mi się tutaj przydarzyły i wspaniałych ludzi, których poznałem w Neapolu. Jesteście niezwykłymi ludźmi, z których możecie być dumni i których mentalność zawsze będę podziwiać. Nigdy nie zapomnę waszego wsparcia i przyjaźni. Dzięki Wam osiągnąłem w naszym klubie wszystko, czego mogłem sobie życzyć. Razem z Wami walczyliśmy o ważne mecze i przeżyliśmy niezapomniane emocje. Jesteście najlepszymi fanami, jakich mogłem sobie wymarzyć. Pokazaliście mi, jak piękny może być świat piłki nożnej. Tutaj stałem się mężczyzną, przywódcą, ojcem mojego syna. Razem z żoną jesteśmy wdzięczni za wszystko, co nas tutaj spotkało. Wasza gościnność i otwartość to coś, czego wszyscy możemy się uczyć. Dziękuję za wsparcie. Jesteście moimi przyjaciółmi. Teraz przyszedł czas na wspólne świętowanie i dobrą zabawę. Jesteście niezwykłymi ludźmi, poznałem Was, kocham i szanuję. Dziękuję, bo nikt z Was nigdy mnie nie obraził po mojej decyzji o zmianie zespołu. To wiele dla mnie znaczy. Sukcesy, które osiągnąłem w naszym klubie, są odzwierciedleniem moich marzeń – napisał Piotr Zieliński.

Zieliński trafił do Napoli latem 2016 roku z Udinese za 16 milionów euro. W barwach Azzurri rozegrał 364 mecze, w których strzelił 51 goli i zaliczył 46 asyst. Razem z klubem wygrał historyczne pierwsze od trzydziestu lat mistrzostwo Włoch w sezonie 2022/2023.