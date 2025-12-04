Zieliński potwierdził dobrą formę. Włosi są nim zachwyceni!

Piotr Zieliński udowodnił, że Inter może na niego liczyć
Inter Mediolan awansował do następnej rundy Pucharu Włoch. W środę wieczorem (3 grudnia) pokonali w 1/8 finału drugoligową Venezię (5:1). Czterdzieści pięć minut na boisku spędził Piotr Zieliński. Reprezentant Polski był jednym z wyróżniających się zawodników. W 34. minucie zanotował nawet asystę przy trafieniu Marcusa Thurama na (3:0).
Był to kolejny w ostatnim czasie występ, w którym Zieliński zaprezentował się bardzo dobrze. Jednocześnie udowodnił, że jego forma uległa znacznej poprawie. Zauważyły to włoskie media, które są zachwycone postawą 31-latka i jego wpływem na grę zespołu.
– Jakość w środku pola. Po jego odbiorze na połowie przeciwnika i prostopadłym podaniu Thuram zdobył bramkę – napisał serwis Tuttomercato.
– Jest w świetnej formie i wciąż robi pożyteczne rzeczy. Gra jako rozgrywający i sprawia, że drużyna funkcjonuje, ale jest też znakomity w odbiorze – ocenił portal Calciomercato.
– Potwierdza świetną formę. Poza asystą przy golu Thurama pokazuje znakomitą kondycję fizyczną. Jest ruchliwy i szybki – napisał serwis FcInter1908.it.
Zieliński w sezonie 2025/2026 uzbierał dla Interu łącznie 16 spotkań, w których zdobył dwie bramki i zanotował trzy asysty. Do Mediolanu trafił latem 2024 roku z Napoli na zasadzie wolnego transferu. Jego kontrakt wygasa w połowie 2028 roku.