Zieliński potwierdził dobrą formę. Włosi są nim zachwyceni!

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Piotr Zieliński udowodnił, że Inter może na niego liczyć

Inter Mediolan awansował do następnej rundy Pucharu Włoch. W środę wieczorem (3 grudnia) pokonali w 1/8 finału drugoligową Venezię (5:1). Czterdzieści pięć minut na boisku spędził Piotr Zieliński. Reprezentant Polski był jednym z wyróżniających się zawodników. W 34. minucie zanotował nawet asystę przy trafieniu Marcusa Thurama na (3:0).

Był to kolejny w ostatnim czasie występ, w którym Zieliński zaprezentował się bardzo dobrze. Jednocześnie udowodnił, że jego forma uległa znacznej poprawie. Zauważyły to włoskie media, które są zachwycone postawą 31-latka i jego wpływem na grę zespołu.

– Jakość w środku pola. Po jego odbiorze na połowie przeciwnika i prostopadłym podaniu Thuram zdobył bramkę – napisał serwis Tuttomercato.

– Jest w świetnej formie i wciąż robi pożyteczne rzeczy. Gra jako rozgrywający i sprawia, że drużyna funkcjonuje, ale jest też znakomity w odbiorze – ocenił portal Calciomercato.

– Potwierdza świetną formę. Poza asystą przy golu Thurama pokazuje znakomitą kondycję fizyczną. Jest ruchliwy i szybki – napisał serwis FcInter1908.it.

Zieliński w sezonie 2025/2026 uzbierał dla Interu łącznie 16 spotkań, w których zdobył dwie bramki i zanotował trzy asysty. Do Mediolanu trafił latem 2024 roku z Napoli na zasadzie wolnego transferu. Jego kontrakt wygasa w połowie 2028 roku.