Zieliński na topie. Legenda Interu chwali Polaka

René Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Zieliński dostał laurkę od legendy Interu Mediolan

Piotr Zieliński z tygodnia na tydzień zachwyca w Serie A coraz bardziej. W miniony weekend reprezentant Polski po raz kolejny zdobył przepiękną bramkę zza pola karnego. 31-latek stał się kluczowym zawodnikiem w układance Cristiana Chivu. To dla niego duża zmiana w porównaniu do tego, co było za kadencji Simone Inzaghiego, który nie stawiał na niego zbyt często.

Do grona osób, które są pod wrażeniem Zielińskiego, dołączyła legenda Interu Mediolan – Giuseppe Bergomi. W studiu Sky Sport Italia wypowiedział się na temat wszystkich pomocników Nerazzurrich. Jego wypowiedź przytoczył serwis Sport.pl.

– Z pomocników Interu to Zieliński najlepiej panuje nad swoim ciałem, nie tyle w walce z przeciwnikiem, co w prowadzeniu piłki. Jest najbardziej kreatywnym zawodnikiem. Jeżeli Hakan Calhanoglu wróci, to będzie grać Zieliński, a nie Henrikh Mkhitaryan. Teraz będzie musiał odpocząć, bo cały czas gra – powiedział Giuseppe Bergomi, cytowany przez Sport.pl.

Zieliński w tym sezonie ma na swoim koncie 30 meczów, w których przebywał na boisku przez 1724 minuty. W tym czasie 5 razy zapisał się na liście strzelców oraz zanotował 2 asysty. Umowę z Il Biscione ma ważną do czerwca 2028 roku.