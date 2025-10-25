Zieliński dostał szansę od Chivu. Włoskie media piszą wprost

Inter Mediolan przegrał z Napoli w hicie 8. kolejki Serie A (1:3). Jeszcze w pierwszej połowie na boisku pojawił się Piotr Zieliński. Włoskie media nie były zachwycone tym, co zaprezentował Polak.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Niewykorzystana szansa. Zieliński rozczarował w meczu z Napoli

Inter Mediolan w sobotę wieczorem rywalizował z Napoli w hicie 8. kolejki Serie A. Starcie dwóch najlepszych drużyn poprzedniego sezonu na Półwyspie Apenińskim zakończyło się zwycięstwem Partenopei (3:1). Ze względu na kontuzje Henrikha Mkhitaryana jeszcze w pierwszej połowie na boisku pojawił się Piotr Zieliński. Reprezentant Polski otrzymał kolejną szansę, ale zagrał słabo.

Włoskie media wytknęły mu, że niewiele zrobił, aby udowodnić, że zasługuje na częstszą grę. Występ reprezentanta Polski podsumowano jako mało błyskotliwy, ospały i bez energii, a także ryzyka. Dla 31-latka był to ósmy mecz w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach.

– Chivu zaczyna dawać mu więcej szans, ale szczerze mówiąc, robi niewiele, żeby pokazać, że jest lepszy od Sucicia. Kolejny mało błyskotliwy i ospały mecz. Jest kapitanem reprezentacji Polski i ma duże znaczenie, ale na boisku gubi się w niepotrzebnych popisach – ocenił serwis Calciomercato.

– Nie ma dynamiki Mkhitaryana – i prawdopodobnie nikt tego od niego nie oczekuje – ale zarówno jako mezzala jak i jako rozgrywający, nie potrafi wejść w rytm gry – pisze portal Sportmediaset.

Czy Piotr Zieliński powinien zmienić klub? TAK

NIE TAK

NIE 0 Votes

– Drepta pośrodku boiska, nie robiąc zbyt wiele i ograniczając się do prostych podań. Nigdy nie podejmuje ryzyka w grze – ocenia włoski Eurosport.

– Zaczyna dobrze, ale potem – gdy powinien stać się liderem środka pola – gubi się i nie potrafi pociągnąć drużyny za sobą – pisze fcinter1908.it

Zieliński spędził na boisku w meczu z Napoli 58 minut. W tym czasie miał 49 kontaktów z piłką, wykonał 42 z 44 celnych podań i odnotował jedno kluczowe podanie. Wygrał także jeden pojedynek o piłkę i oddał jeden zablokowany strzał. Raz był faulowany i trzykrotnie stracił piłkę. Inter w najbliższych tygodniach zmierzy się z Fiorentiną i Hellasem Werona.