Zapadła decyzja ws. San Siro. Smutna wiadomość dla fanów

Milan i Inter szykują się do budowy stadionu. W związku z tym 91% legendarnego Stadio Meazza ma zostać zburzone, aby zrobić miejsce dla nowego obiektu. Kluby wykupiły już teren, a media ujawniają skalę zmian.

Nowy stadion w Mediolanie oznacza rozbiórkę San Siro

Inter i Milan sfinalizowały zakup terenu wokół obecnego San Siro za 197 milionów euro. To właśnie tam ma stanąć nowy stadion, który oba kluby będą współdzielić. Najnowszy raport przygotowany przez ekspertów z Politechniki Mediolańskiej i Uniwersytetu Bocconiego ujawnia, że aż 91% obecnego Stadio Meazza zostanie zrównane z ziemią.

Według dokumentu całkowitej rozbiórce ulegnie pierwszy i trzeci pierścień trybun oraz charakterystyczne wieże stadionu. Z drugiego pierścienia ocaleje jedynie około 20% konstrukcji. Łącznie wyburzone zostanie ponad 91 tysięcy metrów sześciennych budowli, a zachowanych zostanie jedynie nieco ponad 9 tysięcy.

Choć nie zaprezentowano jeszcze oficjalnych wizualizacji nowego stadionu, kluby przedstawiły już szczegółowy opis projektu. W jego ramach powstaną także dodatkowe obiekty komercyjne. W planach jest 43 tysiące metrów kwadratowych powierzchni biurowych, dwa hotele czterogwiazdkowe z łączną liczbą 700 pokoi, a także sklepy, restauracje oraz muzea obu klubów.

Cena biletu do muzeum ma wynieść 38 euro, a szacowana liczba odwiedzających to około 450 tysięcy rocznie. Nowy kompleks ma generować około 900 milionów euro przychodu rocznie, a jego wpływ gospodarczy na Mediolan i okolice szacowany jest na blisko 3 miliardy euro.

Dla kibiców oznacza to koniec pewnej epoki. San Siro, które przez dekady było areną najważniejszych wydarzeń piłkarskich we Włoszech i Europie, niemal całkowicie zniknie, ustępując miejsca nowoczesnemu stadionowi na miarę XXI wieku.

