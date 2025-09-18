To będzie najlepszy piłkarski stadion w Europie. Miliardowa inwestycja

Milan i Inter wspólnie planują budowę nowego stadionu. Według Paolo Scaroniego ma to być najlepsza piłkarska arena w Europie i powód do dumy dla wszystkich mediolańczyków.

Mairo Cinquetti / Alamy Na zdjęciu: San Siro

Milan i Inter szykują się do budowy nowego stadionu

Milan i Inter osiągnęły w tym tygodniu porozumienie w sprawie zakupu terenów wokół San Siro. Miasto Mediolan zaakceptowało transakcję, dzięki której oba kluby będą mogły ruszyć z projektem nowej areny. Jej budowa ma zostać ukończona do 2031 roku, tak aby obiekt znalazł się w gronie gospodarzy Euro 2032.

Prezydent Milanu Paolo Scaroni nie kryje entuzjazmu. Podkreślił, że stadion powstanie dzięki wieloletnim staraniom i dużym inwestycjom. – Mamy jasny cel i go zrealizujemy: stworzymy najlepszy stadion w Europie, bo Mediolan na to zasługuje. To będzie obiekt dla wszystkich, z którego każdy mieszkaniec miasta będzie dumny – powiedział w rozmowie ze „Sky Sport”.

Według włoskich mediów Milan i Inter zapłaciły około 197 milionów euro za teren wokół San Siro, jednak cała inwestycja ma pochłonąć ponad miliard euro. Koszty zostaną podzielone między oba mediolańskie kluby.

Projekt zakłada częściową lub całkowitą rozbiórkę legendarnego Stadio Meazza. Szczegółowe informacje o nowej arenie mają zostać przedstawione w najbliższych tygodniach. Włodarze podkreślają, że nowoczesny stadion będzie nie tylko domem dla dwóch drużyn, ale także symbolem rozwoju całego miasta.

Budowa jednej z najnowocześniejszych piłkarskich aren w Europie ma wzmocnić pozycję Mediolanu na futbolowej mapie świata. Dla Rossonerich i Nerazzurrich będzie to krok w przyszłość i ważny element rywalizacji z największymi klubami na kontynencie.

