Zalewski w centrum afery! Kibice Romy nazwali go szpiegiem

Nicola Zalewski stał się ostatnio celem ataku kibiców AS Romy. Fani rzymskiego klubu wywiesili przed Koloseum transparent skierowany w stronę Polaka. Nazwali go szpiegiem i zarzucili zdradę przyjaciela.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Nicola Zalewski dostał szpilkę od kibiców Romy. Wymowny transparent

Nicola Zalewski od początku bieżącego roku dwukrotnie zmieniał klub. Najpierw na zasadzie wypożyczenia trafił z AS Romy do Interu Mediolan. Nerazzurri po zakończeniu sezonu postanowili go wykupić, żeby chwilę później sprzedać z zyskiem. Aktualnie broni barw Atalanty Bergamo, gdzie jest jednym z kluczowych zawodników. W Rzymie ostatnio przypomnieli sobie o Polaku.

Roma to klub, z którym Zalewski był związany od początku przygody z piłką nożną. W seniorskim zespole debiutował za kadencji Jose Mourinho. The Special One miał o Polaku bardzo dobre zdanie i regularnie na niego stawiał. 23-latek zyskał także sympatię kibiców.

W ostatnich dniach fani Giallorossich postanowili jednak wbić mu szpilkę. Przed Koloseum w Rzymie pojawił się wymowny transparent z napisem: „Wiedzieliśmy, że byłeś szpiegiem… Zalewski, zdrada przyjaciela to hańba„. Pierwsza część sugeruje, że Zalewski wynosił do mediów informacje bezpośrednio z szatni. Z kolei druga uderza w życie prywatne piłkarza, sugerując romans partnerką przyjaciela.

🟡🔴 FOTO – Spunta uno striscione contro Zalewski al Colosseo: "Tradire un amico si chiama infamità"



▶️https://t.co/ueRs3oRt7B#AsRoma pic.twitter.com/nJhhHj3gK9 — laroma24.it (@LAROMA24) October 29, 2025

W trwającym sezonie Zalewski wystąpił w barwach Atalanty w 6 meczach, w których zdobył gola i zaliczył asystę. Na przełomie września i października zmagał się z kontuzją, przez co opuścił kilka spotkań. Kontrakt z La Deą ma ważny do czerwca 2029 roku.