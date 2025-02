Urbański zawalił mecz z Romą. Włoskie media bezlitosne

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Kacper Urbański

Urbański zupełnie niewidoczny, “duch na boisku” – piszą włosi

Kacper Urbański w styczniu został wypożyczony z Bologni do Monzy, aby regularnie grać w wyjściowym składzie. Nowy klub reprezentanta Polski to jednak jedna z najgorszych drużyn w Serie A. Aktualnie zajmuje ostatnie 20. miejsce w tabeli z marnymi szansami na utrzymanie.

Podopieczni Alessandro Nesty nie poprawili swojej sytuacji w poniedziałek wieczorem. Na Stadio Olimpico mierzyli się z AS Romą. Rzymianie nie dali im jednak żadnych szans, wygrywając bez problemów aż (4:0). Dla Monzy był to 6. mecz z rzędu bez zwycięstwa.

W wyjściowej jedenastce Monzy znalazł się Kacper Urbański. Środkowy pomocnik spędził na murawie 56 minut, lecz jego występ był daleki od oczekiwań. Włoskie media nie zostawiły na nim suchej nitki, krytykując 20-latka za brak kreowania akcji i przerwania ataków rywala.

– Polski pomocnik nie miał żadnego wpływu na mecz, będąc niemal niewidocznym na boisku. Nie potrafił ani kreować gry, ani przerywać ofensywnych akcji Romy. Jego taktyczna niekonsekwencja zmusiła Alessandro Nestę do zdjęcia go przed upływem godziny gry – pisał portal tuttomercato.web, oceniając pomocnika na 4 w skali 1-10.

– Duch na boisku – dodał portal calciomercato.com, przyznając Urbańskiemu mu notę 5.

Urbański, póki co zanotował 5 spotkań w barwach Monzy, w których spędził 386 minut na boisku. Po zakończeniu sezonu prawdopodobnie wróci do Bologni, gdzie ma ważną umowę do czerwca 2026 roku.