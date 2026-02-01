Tylko jedno zwycięstwo w 23 meczach Serie A. Trener zwolniony

09:45, 1. lutego 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Football Italia

Pisa zakończyła współpracę z Alberto Gilardino po fatalnej serii wyników w Serie A. Decyzja zapadła po porażce 1 3 z Sassuolo, a klub oficjalnie potwierdził zwolnienie szkoleniowca w nocnym komunikacie.

Alberto Gilardino
LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Alberto Gilardino

Pisa pożegnała Gilardino

Pisa zdecydowała się na zmianę trenera po kolejnym rozczarowującym występie ligowym. Sobotnia porażka u siebie z Sassuolo była momentem przesądzającym los Alberto Gilardino. Klub uznał, że sytuacja stała się nie do utrzymania i konieczna jest natychmiastowa reakcja.

Gilardino objął zespół latem po historycznym awansie z Serie B. Dla Pisy był to powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej po wielu latach przerwy. Oczekiwania były duże, lecz rzeczywistość szybko je zweryfikowała.

Bilans trenera w Serie A okazał się dramatyczny. Pisa odniosła tylko jedno zwycięstwo w 23 spotkaniach. Do tego doszło jedenaście remisów i jedenaście porażek, co zepchnęło zespół na sam dół tabeli. W Pucharze Włoch drużyna zanotowała jedno zwycięstwo i jedną porażkę, co nie poprawiło ogólnej oceny pracy szkoleniowca.

Władze klubu w oficjalnym oświadczeniu poinformowały o zakończeniu współpracy i rozpoczęciu poszukiwań nowego trenera. Celem jest ratowanie sezonu i walka o utrzymanie, choć zadanie wydaje się bardzo trudne.

Włoskie media informują, że Pisa skontaktowała się już z Marco Giampaolo. Doświadczony szkoleniowiec miałby przejąć drużynę do końca sezonu i spróbować wyciągnąć ją z kryzysu. Decyzja w sprawie nowego trenera może zapaść w najbliższych dniach, bo klub nie chce tracić czasu w kluczowym momencie rozgrywek.

