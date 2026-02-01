Juventus wreszcie dogadał transfer napastnika. Jest słynne „here we go”

Juventus jest o krok od sfinalizowania transferu napastnika. Jeremie Boga wzmocni ofensywę przed decydującą częścią sezonu. Fabrizio Romano ogłosił słynne "here we go".

Jeremie Boga zostanie nowym zawodnikiem Juventusu

Juventus porozumiał się z Niceą w sprawie Jeremie Bogi. Iworyjczyk trafi do Turynu na zasadzie wypożyczenia z prawem wykupu. Po skompletowaniu dokumentów zawodnik ma przejść testy medyczne i podpisać kontrakt. Dla Bogi będzie to powrót do ligi, w której już wcześniej potrafił robić różnicę.

Napastnik jest wychowankiem Chelsea, lecz prawdziwą markę zbudował w Serie A. Najlepszy okres zaliczył w Sassuolo, gdzie imponował dynamiką, dryblingiem i grą jeden na jeden. Później występował także w Atalancie, gdzie notował solidne występy, choć nigdy nie stał się absolutnym liderem zespołu.

Boga może grać zarówno na lewej flance, jak i bliżej środka boiska. Daje elastyczność taktyczną i kreatywność, której Juventus szukał na rynku. W Nicei był od dłuższego czasu na wylocie.. Zmiana otoczenia była więc dla niego realną potrzebą.

W obecnym sezonie rozegrał dwadzieścia spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował dwa gole i dwie asysty, choć w Ligue 1 spędził na boisku niewiele ponad 600 minut. Jego potencjał nie zniknął, brakowało jedynie regularności i zaufania trenera.

Juventus liczy, że w znanym sobie środowisku Boga szybko odzyska pewność siebie. Transfer ma być przemyślaną inwestycją, a nie ruchem na pokaz. Iworyjczyk ma zwiększyć rywalizację na skrzydłach i odciążyć Kenana Yildiza, szczególnie przy napiętym kalendarzu.

