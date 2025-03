Motta otrzyma kolejną szansę? Myśli o nim klub z czołówki

fot. Antonio Balasco / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Atalanta postawi na Mottę? Może zastąpić legendę

Thiago Motta po obiecującym okresie w Bologni otrzymał szansę pokazania się w Juventusie. Objął ten klub przed sezonem i nie doczekał nawet do jego zakończenia. Fatalne wyniki oraz pogarszająca się atmosfera zmusiły włodarzy Starej Damy do pożegnania szkoleniowca. Pomimo tej nieudanej przygody, wciąż uchodzi za utalentowanego fachowca, którego stać na wiele. Z tego względu jego pozycja na rynku trenerów jest niezła, więc nie powinien mieć problemów ze znalezieniem zatrudnienia.

Najprawdopodobniej będzie kontynuował swoją trenerską karierę we Włoszech. “Tuttomercato” sugeruje, że uchodzi on za głównego kandydata do objęcia Atalanty. W Bergamo szykują się wielkie zmiany, gdyż po latach ma dojść do rozstania z Gian Piero Gasperinim. Między nim a władzami klubu narasta napięcie, wynikające z różnych wizji przyszłości klubu. Gasperini ponadto ma problemy z gwiazdami i nie cieszy się wielkim poparciem w szatni. O jego zatrudnieniu marzą natomiast takie marki, jak AS Roma, Milan czy Juventus.

Atalanta jest gotowa zainwestować w Mottę. Widzi w nim odpowiednią osobę, aby poprowadzić projekt długofalowy i stopniowo rozwijać zespół, tak jak to było w Bologni. Tam również nie miał do czynienia z zawodnikami światowego formatu, ale udana współpraca pozwoliła wypromować Joshuę Zirkzeego czy Riccardo Calafioriego, którzy za olbrzymie sumy trafili do Premier League.