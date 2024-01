Kacper Urbański to zawodnik, który w ostatnim czasie zbiera pochlebne opinie za swoją grę. Na temat piłkarza głos przed starciem z Genoą w Serie A zabrał trener Bologni.

fot. Imago / Cristiano Mazzi Na zdjęciu: Thiago Motta

Jednym z kilku polskich piłkarzy w Serie A jest Kacper Urbański

Młody pomocnik ostatnio miał okazję zadebiutować w pierwszym składzie Bologni

Na temat piłkarz kilka słów wyraził szkoleniowiec ekipy ze Stadio Renato Dall’Ara

Thiago Motta pochlebnie o młodym Polaku

Kacper Urbański to młodzieżowy reprezentant Polski do lat 20. 19-latek urodzony w Gdańsku dołączył do Bologny FC latem 2021 roku. Klub z Serie A wyłożył na transakcję 750 tysięcy euro. Ostatnio zawodnik coraz częściej gra w pierwszym zespole Rossoblu. Na temat postawy Polaka wypowiedział się Thiago Motta.

– Kacper Urbański może grać na skrzydle i w środku drugiej linii – tam radzi sobie obecnie lepiej (…). Robi szybkie postępy, dobrze czuje się w zespole; do tej pory grał tyle, ile na to zapracował, wierzę, że pogra więcej i częściej – mówił Thiago Motta cytowany przez Marcina Nowomiejskiego na X.

Thiago Motta przed #BolognaGenoa: "Kacper [Urbański] może grać na skrzydle i w środku drugiej linii – tam radzi sobie obecnie lepiej (…). Robi szybkie postępy, dobrze czuje się w zespole; do tej pory grał tyle, ile na to zapracował, wierzę, że pogra więcej i częściej". (1/2) pic.twitter.com/L1qnXaIvos — Marcin Nowomiejski (@mnowo8) January 5, 2024

– Fizycznie nigdy nie dorówna niektórym, ale ma bardzo dobre warunki: w meczu z Interem na San Siro przebiegł ponad 16 km; jest ciągle w ruchu, bardzo przytomnie. Ma świetną technikę i mocny mental. Przed nim wielka przyszłość, a póki co pracuje na miejsce w składzie – kontynuował menedżer Bologni.

