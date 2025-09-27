Szlagier Serie A. Allegri ocenił siłę Napoli i zdradził plany Milanu

14:29, 27. września 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  GianlucaDiMarzio.com

AC Milan ma ambitne plany na sezon 2025/2026. Komentarzem na ten temat, a także oceną rywala podzielił się przed starciem z SSC Napoli trener Massimiliano Allegri.

Massimiliano Allegri
fot. Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Massimiliano Allegri przed meczem Milan – Napoli

AC Milan w niedzielny wieczór zmierzy się po raz drugi w tym roku z SSC Napoli, chcąc przerwać niekorzystną serię dwóch porażek z tym rywalem z rzędu. Przed spotkaniem swoimi przemyśleniami podzielił się trener Rossonerich Massimiliano Allegri.

– Zmierzymy się z drużyną, która zasłużenie zdobyła mistrzostwo Włoch w zeszłym sezonie. Napoli miało dobre okno transferowe i uważam, że nadal są faworytem do zdobycia scudetto również w tej kampanii. To będzie świetny mecz – przekonywał Włoch w rozmowie z Gianlucą Di Marzio.

– To pierwszy ważny mecz sezonu i poważny sprawdzian dla nas. Czujemy się dobrze, Rafael Leao wyzdrowiał – podkreślił szkoleniowiec Milanu.

– Pracujemy nad tym, aby Milan awansował do Ligi Mistrzów w kolejnej kampanii. Wolę grać co trzy dni niż przygotowywać się tylko do jednego spotkania w tygodniu – dodał Allegri.

– Do rozegrania zostały jeszcze 34 mecze i do zdobycia jest 102 punkty. Musimy iść naprzód krok po kroku, zachowując równowagę. Zwycięstwa muszą być normą dla Milanu, a porażki wyjątkiem – zakończył trener Rossonerich.

Obecnie mediolańczycy plasują się na trzecim miejscu w tabeli Serie A z dorobkiem dziewięciu punktów. To efekt trzech zwycięstw i jednej porażki. Przed przerwą reprezentacyjną Milan czekają dwa poważne testy: najpierw starcie z Napoli, a następnie hit z Juventusem.

