Simon Kjaer: Z tym zespołem czułem się wspaniale i dobrze bawiłem każdego dnia

AC Milan w słabym stylu zakończył sezon 2023/24. Podopieczni Stefano Piolego bowiem tylko zremisowali z ostatnią drużyną tegorocznych rozgrywek Serie A – Salernitaną (3:3). Sobotni mecz był nie tylko pożegnaniem dla Stefano Piolego, ale również Simona Kjaera. Duński stoper wraz z końcem czerwca opuści szeregi „Rossonerich” jako wolny agent.

Po zakończeniu spotkania z Salernitaną Simon Kjaer znalazł chwilę, aby podziękować kibicom Milanu. Duńczyk we wzruszających słowach zwrócił się do fanów, dziękując im za wspaniały okres.

– Chcę wszystkim podziękować, nie jest to dla mnie łatwe w tej chwili, żeby stać tutaj i przemawiać po włosku… Muszę podziękować klubowi, trenerowi, sztabowi, Wam, kibicom. Daliście mi radość, której nie spodziewałem się doświadczyć w świecie piłki nożnej. Czuję się tutaj tak samo, jak w reprezentacji, a tam gram od 15 lat. W ciągu tych 4 lat staliście się moją rodziną. Z tym zespołem czułem się wspaniale i dobrze bawiłem każdego dnia. Codziennie, kiedy jechałem z Mediolanu do Milanello, z widokiem na góry, to była to dla mnie to jedna z najbardziej radosnych chwil w życiu – chwil, które dziele z Wami. Dziękuję wszystkim! – powiedział Simon Kjaer cytowany przez serwis „acmilan.com.pl”.

Reprezentant Danii w koszulce Milanu rozegrał łącznie 121 spotkań. Wspólnie z drużyną świętował zdobycie Scudetto w sezonie 2021/22.

