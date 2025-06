Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Stefano Pioli

Stefano Pioli zostanie nowym szkoleniowcem Fiorentiny

Stefano Pioli w ostatnich latach był jednym z głównych autorów sukcesów Milanu. Za jego kadencji Rossoneri nie tylko wrócili do Ligi Mistrzów, ale również sięgnęli po Scudetto w sezonie 2021/2022. Przygoda włoskiego szkoleniowca z mediolańczykami dobiegła końca latem ubiegłego roku. Niedługo później 59-latek postanowił wyjechać do Arabii Saudyjskiej.

W Saudi Pro League związał się kontraktem z Al-Nassr. To drużyna, w której występuje m.in. Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozović czy Sadio Mane. Mimo posiadania tak wielu gwiazd zespół z Rijadu rozczarował w minionych rozgrywkach, kończąc ligę na 3. miejscu.

Niespodziewane informacje ws. przyszłości Stefano Pioliego przekazał Nicolo Schira. Według dziennikarza włoski trener, a właściwie jego agenci pracują nad tym, aby rozwiązać ważną do 2027 roku umowę z Al-Nassr. Wszystko dlatego, że Pioli ma wrócić do Serie A, gdzie podejmie pracę w roli trenera Fiorentiny. We Włoszech będzie zarabiał dużo mniej, ponieważ ok. 3 milionów euro rocznie.

Za wyniki Fiorentiny w minionym sezonie odpowiadał Raffaele Palladino, lecz niespodziewanie zrezygnował ze stanowiska. Viola ostatnią kampanię w Serie A zakończyła na 6. miejscu, kwalifikując się do rozgrywek Ligi Konferencji.

Pioli prowadził Al-Nassr w 44 meczach, a jego bilans to 28 zwycięstw, 7 remisów i 9 porażek. Na ten moment nie wiadomo, kto będzie nowym trenerem Cristiano Ronaldo i spółki.