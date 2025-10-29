Roma lepsza, ale Polak się pokazał! Adrian Benedyczak z kluczowym podaniem [WIDEO]

21:00, 29. października 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Eleven Sports

AS Roma w jednym z kilku środowych meczów Serie A mierzyła się z Parmą i wywalczyła trzy punkty. Tymczasem przy golu dla Gialloblu asystę zaliczył polski napastnik.

Adrian Benedyczak
fot. Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Adrian Benedyczak

Adrian Benedyczak z asystą przy golu Alessandro Circatiego

AS Roma do swojej rywalizacji w środowy wieczór podchodziła w roli faworyta. Pod wodzą trenera Gian Piero Gasperiniego postawa Giallorossich może się podobać. W tej kampanii rzymianie są jak dotąd bezkompromisowi w lidze włoskiej. PArma natomiast błąka się w dolnych rejonach ligowej stawki.

W meczu na Stadio Olimpico górą była Roma, którą do zwycięstwa poprowadzili Mario Hermoso i Artem Dovbyk. W końcówce spotkania z dobrej strony pokazał się jednak Adrian Benedyczak. Polski napastnik po świetnym zgraniu piłki głową zaliczył asystę przy trafieniu Alessandro Circatiego.

24-letni zawodnik trafił do Parmy w lipcu 2021 roku z Pogoni Szczecin. Włoski klub wyłożył na transakcję z udziałem Benedyczaka ponad dwa miliony euro. W tym sezonie piłkarz wystąpił jak dotąd w siedmiu spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki, notując dwa kluczowe podania.

Okazję na poprawę swojego bilansu Benedyczak może otrzymać już w niedzielę. Wówczas na drodze Żółto-niebieskich stanie Bologna. W barwach tej ekipy występuje Łukasz Skorupski, zatem niewykluczone, że czeka nas „polski mecz” na obiekcie Parmy.

Gialloblu jak na razie mają na swoim koncie tylko siedem punktów. To efekt jednej wygranej i czterech remisów. Dla porównania, bolończycy mają 15 oczek.

