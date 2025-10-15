Totti zapowiada gorący wieczór w Rzymie. Roma i Inter znów w ogniu walki

22:49, 15. października 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  La Gazzetta dello Sport

AS Roma już w najbliższą sobotę zmierzy się w hicie Serie A z Interem Mediolan. Francesco Totti wypowiedział się na temat zbliżającego się szlagieru na Stadio Olimpico.

Francesco Totti
Obserwuj nas w
fot. NurPhoto SRL / Alamy Na zdjęciu: Francesco Totti

Francesco Totti przed spotkaniem AS Roma – Inter Mediolan

AS Roma i Inter Mediolan to ekipy, które obecnie w tabeli ligi włoskiej dzieli różnica trzech punktów. Giallorossi są aktualnie wiceliderem z 15 punktami, z kolei na czwartym miejscu znajdują się Nerazzurri. Przed potyczką na Stadio Olimpico swoimi przemyśleniami podzielił się były reprezentant Włoch.

– Wielokrotnie grałem w takich meczach i doskonale rozumiem, co to znaczy, zwłaszcza w takich momentach, gdy Roma jest na czele tabeli. To sytuacja, w której nie potrzeba koszuli i krawata, tylko kasku – mówił Francesco Totti w rozmowie z „La Gazzetta dello Sport”.

– To będzie walka. Może zabrzmi to banalnie, ale Lautaro Martínez i Paulo Dybala to zawodnicy, którzy potrafią odmienić losy meczu. Gdybym jednak miał wskazać piłkarza, który zrobi różnicę, wybrałbym Briana Cristante – podkreślił Włoch.

POLECAMY TAKŻE

Piotr Zieliński
Piotr Zieliński w trudnej sytuacji w Interze. Koźmiński mówi wprost, co go czeka
Beppe Marotta
Historyczny rok Interu Mediolan. Klub notuje zysk po latach strat
Cristian Chivu
Inter szykuje głośny transfer. Włosi przygotowują ofertę

Sobotnia potyczka rozpocznie się o godzinie 20:45. To będzie spotkanie w ramach siódmej kolejki Serie A. Obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od kwietnia bieżącego roku. Wówczas górą byli rzymianie (1:0). Ogólnie w pięciu ostatnich starciach między zespołami cztery razy zwyciężył Inter, a raz wygrała Roma.

Ciekawostką jest fakt, że w żadnym z ostatnich dziesięciu meczów między drużynami nie padł remis. Po raz ostatni taka sytuacja miała miejsce w styczniu 2021 roku.

Czytaj więcej: Barcelona i Real powalczą o gwiazdę. Bayern może stracić kluczowego obrońcę