Totti zapowiada gorący wieczór w Rzymie. Roma i Inter znów w ogniu walki

AS Roma już w najbliższą sobotę zmierzy się w hicie Serie A z Interem Mediolan. Francesco Totti wypowiedział się na temat zbliżającego się szlagieru na Stadio Olimpico.

fot. NurPhoto SRL / Alamy Na zdjęciu: Francesco Totti

Francesco Totti przed spotkaniem AS Roma – Inter Mediolan

AS Roma i Inter Mediolan to ekipy, które obecnie w tabeli ligi włoskiej dzieli różnica trzech punktów. Giallorossi są aktualnie wiceliderem z 15 punktami, z kolei na czwartym miejscu znajdują się Nerazzurri. Przed potyczką na Stadio Olimpico swoimi przemyśleniami podzielił się były reprezentant Włoch.

– Wielokrotnie grałem w takich meczach i doskonale rozumiem, co to znaczy, zwłaszcza w takich momentach, gdy Roma jest na czele tabeli. To sytuacja, w której nie potrzeba koszuli i krawata, tylko kasku – mówił Francesco Totti w rozmowie z „La Gazzetta dello Sport”.

– To będzie walka. Może zabrzmi to banalnie, ale Lautaro Martínez i Paulo Dybala to zawodnicy, którzy potrafią odmienić losy meczu. Gdybym jednak miał wskazać piłkarza, który zrobi różnicę, wybrałbym Briana Cristante – podkreślił Włoch.

Sobotnia potyczka rozpocznie się o godzinie 20:45. To będzie spotkanie w ramach siódmej kolejki Serie A. Obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od kwietnia bieżącego roku. Wówczas górą byli rzymianie (1:0). Ogólnie w pięciu ostatnich starciach między zespołami cztery razy zwyciężył Inter, a raz wygrała Roma.

Ciekawostką jest fakt, że w żadnym z ostatnich dziesięciu meczów między drużynami nie padł remis. Po raz ostatni taka sytuacja miała miejsce w styczniu 2021 roku.

