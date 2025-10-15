Barcelona i Real powalczą o gwiazdę. Bayern może stracić kluczowego obrońcę

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Dayot Upamecano

FC Barcelona i Real Madryt będą rywalizować o Dayota Upamecano

Dayot Upamecano to 34-krotny reprezentant Francji, którego rynkowa wartość wynosi 60 milionów euro. W ostatnim czasie nie brakowało spekulacji na temat przyszłości 26-latka. Tymczasem nowe wieści przekazał serwis FootMercato.

Według źródła, FC Barcelona i Real Madryt są zainteresowane pozyskaniem piłkarza. Oznacza to, że o podpis obrońcy może rozegrać się bezpośredni pojedynek gigantów La Liga.

Upamecano aktualnie broni barw Bayernu. Piłkarz trafił do ekipy z Allianz Arena w lipcu 2021 roku z RB Lipsk za kwotę przekraczającą 42 miliony euro. W trwającym sezonie zawodnik wystąpił jak dotąd w dziewięciu spotkaniach, z czego sześć w Bundeslidze. Na boisku spędził ponad 420 minut.

Tymczasem już w najbliższy weekend ekipa z Monachium zmierzy się w hicie Bundesligi z Borussią Dortmund. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:30. To będzie starcie dwóch aktualnie najlepszych drużyn w lidze niemieckiej, czyli lidera z wiceliderem.

W sześciu ostatnich starciach między zespołami dwa razy górą był Bayern, a raz lepsza okazała się Borussia. W pozostałych trzech meczach padł remis. Obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od kwietnia tego roku, kiedy również zanotowano wynik 2:2.

