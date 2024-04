Po 10 miesiącach wrócił na boisko. Napastnik Romy wyleczył poważną kontuzję

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Tammy Abraham, Paulo Dybala

Abraham doznał kontuzji w czerwcu 2023 roku

Przez 10 miesięcy leczył uraz

Do gry wrócił w sobotnich derbach Rzymu

Abraham wreszcie wrócił do gry po długiej przerwie

Tammy Abraham zastąpił Paulo Dybalę w 79. minucie sobotniego meczu Romy z Lazio, dołączając w ataku do Romelu Lukaku. Daniele De Rossi już w lutym zapowiadał, że obaj piłkarze mogą grać obok siebie ze względu na uzupełniającą się charakterystykę.

Dla Abrahama był to debiut w tym sezonie i jego powrót do gry po dziesięciu miesiącach przerwy spowodowanej kontuzją kolana, której doznał w meczu ze Spezią 4 czerwca 2023 roku w ostatniej kolejce Serie A ubiegłego sezonu. W sobotę fani Giallorossich przywitali go oklaskami.

Abraham dołączył do Romy za 40 milionów euro z Chelsea w 2021 roku. Na swoim koncie ma 36 goli w 107 występach dla Giallorossich.

