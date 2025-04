Piotr Zieliński kontuzjowany. Wiemy, kiedy wróci do gry

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Media: Zieliński wróci pod koniec kwietnia

Piotr Zieliński w ubiegłym roku zamienił SSC Napoli na Inter Mediolan, gdzie początkowo musiał ciężko walczyć o miejsce w wyjściowej jedenastce. W drugiej części sezonu Simone Inzaghi coraz częściej stawiał na polskiego pomocnika, który odwdzięczał się solidnymi występami i wnosił jakość do gry zespołu.

Pomocnik doznał urazu łydki w marcu, co zmusiło go do opuszczenia zgrupowania reprezentacji Polski przed meczami z Litwą i Maltą. 30-latek nie wystąpił w sześciu spotkaniach Interu, w tym w kluczowych meczach Ligi Mistrzów z Feyenoordem Rotterdam i Bayernem Monachium. Wszystko wskazuje na to, że Polak wkrótce wróci do pełni formy i będzie gotowy do dalszej gry w tym sezonie.

Jak podaje “La Gazzetta dello Sport”, Zieliński będzie gotowy do gry 27 kwietnia, kiedy to Inter zmierzy się z Romą w ramach 34. kolejki Serie A. Oznacza to, że pomocnik będzie mógł pomóc zespołowi w dalszej fazie rozgrywek Ligi Mistrzów, pod warunkiem, że mistrzowie Włoch przejdą drużynę ze stolicy Bawarii. Zieliński w tym sezonie rozegrał dla Interu 33 mecze, w których zdobył dwie bramki i dołożył trzy asysty.