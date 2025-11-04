Pioli został zwolniony! Fiorentina wskazała wyraźnego faworyta

Stefano Pioli został zwolniony z funkcji trenera Fiorentiny - poinformował Fabrizio Romano. Klub z Florencji do końca sezonu ma przejąć Roberto D'Aversa - twierdzi dziennikarz Nicolo Schira.

Stefano Pioli za burtą! D’Aversa na ratunek Fiorentinie

Stefano Pioli po kilku miesiącach pracy w Al-Nassr opuścił Arabię Saudyjską i wrócił do Włoch. Powrót na Półwysep Apeniński nie poszedł po jego myśli. Fiorentina, z którą podpisał kontrakt, zupełnie rozczarowała pod wodzą 60-letniego szkoleniowca. Aktualnie po dziesięciu rozegranych meczach są w strefie spadkowej, zajmując ostatnie 20. miejsce w tabeli z dorobkiem 4 punktów.

Co więcej, Fiorentina nie wygrała żadnego z dziesięciu spotkań Serie A, czterokrotnie remisując i sześć razy przegrywając. Odnieśli tylko dwa zwycięstwa w rozgrywkach Ligi Konferencji. W efekcie Stefano Pioli został zwolniony, co potwierdził Fabrizio Romano.

Nicolo Schira poinformował, kto jest faworytem do przejęcia Violi. Jego zdaniem coraz bliżej porozumienia jest z Roberto D’Aversą. Włoski taktyk zgodził się na kontrakt do końca sezonu z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy.

D’Aversa to postać dobrze znana w Serie A. Ostatnio pracował w Empoli w sezonie 2024/2025. Wcześniej był zatrudniony m.in. w Lecce, Sampdorii i Parmie. Od lipca bieżącego roku pozostaje bez pracy.