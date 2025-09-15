Dybala musi pauzować. Wielkie zmartwienie w Romie

AS Roma ma poważny problem. Paulo Dybala nabawił się bowiem kontuzji uda. Argentyńczyk wypada na około dwa tygodnie. Tym samym ominie go rywalizacja derbowa z Lazio - donosi Filippo Biafora z "Il Tempo".

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Paulo Dybala

Paulo Dybala nie zagra w derbach Rzymu!

AS Roma bardzo dobrze weszła w sezon pod wodzą Gian Piero Gasperiniego. W minioną niedzielę jednak rzymianom zdarzyła się bolesna wpadka. Przegrali bowiem rywalizację przed własną publicznością z Torino (0:1). Giallorossi muszą szybko się otrząsnąć, ponieważ już w najbliższą niedzielę zmierzą się w derbowym meczu z Lazio.

Jak się okazuje, z obozu AS Romy napływają do nas bardzo złe informacje. Filippo Biafora z redakcji „Il Tempo” poinformował, że Paulo Dybala będzie musiał pauzować. Argentyńczyk nabawił się kontuzji lewego uda i jego rozbrat z piłką ma potrwać dwa tygodnie. Tym samym gwiazda Giallorossich opuści mecz z Lazio. To bolesny cios dla Gian Piero Gasperiniego i spółki.

Paulo Dybala jest piłkarzem podatnym na kontuzje. Według „Transfermarkt”, reprezentant Argentyny w zeszłym sezonie aż sześciokrotnie doznawał urazu. Problemy mięśniowe to ogromna bolączka gwiazdy Giallorossich. Zobaczymy, kto zastąpi 31-latka w niedzielnym starciu z Lazio.

W obecnym sezonie Paulo Dybala trzykrotnie pojawiał się na boisku w koszulce AS Romy. Argentyńczyk nie zdołał jeszcze wpisać się do protokołu z golem lub asystą. 31-latek niewątpliwie jednak był kluczową postacią u Gian Piero Gasperiniego.