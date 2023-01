fot. PressFocus Na zdjęciu: Paul Pogba

Po kilkumiesięcznym rozbracie z piłką Paul Pogba wreszcie wrócił do treningów. We wtorek przebywał na boisku z resztą drużyny Juventusu.

Paul Pogba doznał kontuzji w trakcie przedsezonowego tournee

Problemy zdrowotne Francuza nie pozwoliły na udział w mistrzostwach świata

Teraz pomocnik wraca do treningów

Wielkie wzmocnienie Juventusu

Paul Pogba nie przedłużył wygasającego kontraktu z Manchesterem United, dlatego latem opuścił Old Trafford i zaliczył hitowy powrót do Juventusu. To właśnie w Turynie na dobre rozpoczęła się jego przygoda z seniorską piłką. Teraz kibice mieli ogromne oczekiwania wobec zawodnika, który na przestrzeni lat stał się jednym z najlepszych na swojej pozycji.

Reprezentant Francji również wiązał z tym ruchem wielkie plany. Legły one w gruzach w trakcie przedsezonowego tournee. Przy okazji meczu z Guadalajarą doznał kontuzji łąkotki bocznej w kolanie. Początkowa diagnoza okazała się nietrafna, bowiem pauza pomocnika niespodziewanie się wydłużała. On sam długo nie decydował się na operację, gdyż za wszelką cenę chciał zagrać na mistrzostwach świata. We wrześniu zgodził się na zabieg, a później cierpiał z powodu kolejnych problemów zdrowotnych, które ostatecznie wykluczyły jego występ w Katarze.

Od początku sezonu “Stara Dama” musi sobie więc radzić bez gracza, który miał zostać liderem środka pola. Wszystko wskazuje na to, że wiosną będzie już mogła korzystać z jego usług. Po ponad trzymiesięcznym rozbracie z piłką 29-latek wrócił do treningów, a niebawem może być brany pod uwagę w kontekście ustalania meczowej kadry.

To bez wątpienia ogromne wzmocnienie dla Juventusu, który przez długi okres musiał opierać swoją grę na młodych i niedoświadczonych zawodnikach. Pomimo tego udało się znacząco poprawić wyniki po nieudanych początkach, bowiem ekipa Massimiliano Allegriego wskoczyła niedawno na pozycję wicelidera Serie A.

