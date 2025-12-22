Napoli zdobyło Superpuchar Włoch! Dominacja w finale

Napoli zdobyło Superpuchar Włoch! Azzurri w wielkim finale bez problemów pokonali Bolognę 2:0, a bohaterem drużyny Antonio Conte został David Neres - autor dwóch goli.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: David Neres

Conte poprowadził Napoli do kolejnego pucharu

Superpuchar Włoch po raz kolejny odbył się w Arabii Saudyjskiej, a w turnieju udział wzięli AC Milan, Inter, Bologna i SSC Napoli. W półfinale Azzurri pokonali 1:0 Rossonerich, a Rossoblu po rzutach karnych wyrzucili za burtę drugą drużynę z Mediolanu.

Finał rozgrywany w Rijadzie nie należał do najbardziej emocjonujących. Napoli przejęło inicjatywę już od pierwszych minut i w zasadzie nie oddało jej do ostatniego gwizdka. Zespół prowadzony przez Antonio Conte był zdecydowanie lepszy, a wielką wygraną zapewnił David Neres, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Najpierw w 39. minucie, a następnie w 57. minucie tym samym ustalając wynik spotkania.

Bologna, która wygrała Puchar Włoch, miała ogromne nadzieje na wywalczenie kolejnego triumfu w tym roku. Nadzieje Rossoblu dodatkowo rozpaliło zwycięstwo z Interem w półfinale, ale tym razem musieli uznać wyższość rywala.

Antonio Conte poprowadził Napoli do drugiego pucharu. Wcześniej triumfował z tym zespołem w Serie A. Dla szkoleniowca jest to drugie zwycięstwo w Superpucharze Włoch w karierze. Wcześniej dokonał tego z Juventusem w sezonie 2013/14.

