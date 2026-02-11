Man Utd zatrzymany. Carrick nie krył emocji po meczu

08:47, 11. lutego 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  NBC Sports

Man Utd został we wtorek zatrzymany przez West Ham United w spotkaniu 26. kolejki Premier League. Ekipa z Old Trafford zremisowała 1:1. Po meczu głos zabrał Michael Carrick.

Michael Carrick
fot. Chris Fryatt / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Michael Carrick po spotkaniu West Ham – Manchester United

Manchester United po nieudanej pierwszej części sezonu zdecydował się na roszadę w sztabie szkoleniowym. Miejsce Rubena Amorima zajął Michael Carrick. Czerwone Diabły po tej decyzji zdecydowanie odżyły, krocząc od zwycięstwa do zwycięstwa. W starciu z West Hamem United we wtorkowy wieczór zanotowały natomiast pierwszy remis. Po spotkaniu wypowiedział się trener ekipy z Old Trafford.

– Byliśmy trochę rozczarowani i z pewnością nie zagraliśmy najlepiej, jak potrafimy. W takich sytuacjach trzeba znaleźć wyjście i iść dalej. Jestem trochę rozczarowany. Ciężko się gra na tym stadionie i nie byliśmy wystarczająco mocni, żeby znaleźć odpowiedzi. Niemniej znów pokazaliśmy świetnego ducha zespołowego. Wykorzystamy ten punkt i pójdziemy dalej – powiedział Carrick cytowany przez NBC Sports.

Gola na 1:1 dla Manchesteru United strzelił Benjamin Sesko w trakcie rywalizacji z Londyńczykami. Na temat trafienia zawodnika kilka słów wyraził również trener Czerwonych Diabłów.

– Sesko strzelił wspaniałego gola. Zrobił to ponownie. To ważne, wspaniały strzał. Bardzo się z niego cieszę – rzekł Carrick.

– Biorąc pod uwagę naszą pozycję i to, jak dużo razem pracowaliśmy, akceptujemy ten punkt. Nie było łatwo, ale znaleźliśmy sposób, żeby to osiągnąć – podsumował Anglik.

Manchester United kolejne spotkanie rozegra już 23 lutego. Angielska drużyna zmierzy się wówczas z Evertonem.

