Napoli chce wrócić na zwycięską ścieżkę w Serie A. Fiorentina liczy na sprawienie niespodzianki

W Neapolu chcą się przełmać

SSC Napoli zmierzy się na własnym stadionie z Fiorentiną w ramach 28. kolejki Serie A. Drużyna prowadzona przez Antonio Conte znalazła się w poważnym dołku. Nie wygrała żadnego z ostatnich pięciu ligowych spotkań. Mimo słabszej serii neapolitańczycy wciąż pozostają w grze o mistrzostwo, tracąc zaledwie punkt do liderującego Interu.

Fiorentina natomiast dzieli swoje siły między ligę a europejskie puchary. W czwartek ekipa Raffaele Palladino przegrała pierwsze starcie 1/8 finału Ligi Konferencji, co może odbić się na jej dyspozycji w Serie A. Fioletowi zajmują obecnie 7. miejsce i tracą siedem punktów do strefy Ligi Mistrzów, więc każde kolejne potknięcie może znacznie skomplikować jej plany na przyszły sezon.

Czy Napoli zdoła przerwać fatalną serię i wrócić na zwycięską ścieżkę? A może Fiorentina wykorzysta zmęczenie rywala i wywalczy cenne punkty w walce o czołowe lokaty? Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 9 marca, o godzinie 15:00.

Napoli w poważnym kryzysie

Zespół Napoli w miniony weekend zremisował w szlagierze kolejki z Interem (1:1), a cenny punkt uratował Philip Billing, trafiając do siatki w 87. minucie. W ostatnich pięciu spotkaniach podopieczni Antonio Conte aż czterokrotnie dzielili się punktami. Największy zawód przyniosła jednak wyjazdowa porażka z Como (1:2), gdzie pechowcem okazał się Amir Rrahmani, który niefortunnie skierował piłkę do własnej bramki.

Fioletowi przed tygodniem zdołali się przełamać w Serie A po trzech porażkach z rzędu. Robin Gosens zapewnił zwycięstwo nad Lecce (1:0), ale wynik mógł być wyższy, ale rzut karny zmarnował Lucas Beltran. Wcześniej zaś Fiorentina przegrała z Hellasem Verona (0:1), Como (0:2) i Interem (1:2). W tym tygodniu Viola uległa Panathinaikosowi w Atenach, a jedną z bramek zdobył Karol Świderski.

Mecze drużyny SSC Napoli SSC Napoli (1.71 xG) 1 Inter Mediolan (0.26 xG) 1 Como (0.49 xG) 2 SSC Napoli (0.8 xG) 1 Lazio Rzym (0.68 xG) 2 SSC Napoli (0.55 xG) 2 SSC Napoli (1.56 xG) 1 Udinese (0.75 xG) 1 AS Roma (0.62 xG) 1 SSC Napoli (0.36 xG) 1 Mecze drużyny Fiorentina Panathinaikos Ateny (1.24 xG) 3 Fiorentina (1.62 xG) 2 Fiorentina (1.88 xG) 1 Lecce (0.93 xG) 0 Hellas Werona (0.78 xG) 1 Fiorentina (0.97 xG) 0 Fiorentina (0.33 xG) 0 Como (0.96 xG) 2 Inter Mediolan (2.47 xG) 2 Fiorentina (1.16 xG) 1

Fiorentina liczy na rewanż po jesiennej porażce

W rundzie jesiennej we Florencji Napoli zdominowało gospodarzy i pewnie pokonali Violę (3:0). Bramki dla Partenopei zdobyli wówczas David Neres, Romelu Lukaku i Scott McTominay. W ostatnich pięciu bezpośrednich starciach ekipa z Neapolu triumfowała trzykrotnie, raz padł remis, a jedyne zwycięstwo Fiorentina odniosła w październiku 2023 roku.

SSC Napoli – ACF Fiorentina: przewidywane składy

Antonio Conte wciąż nie może liczyć na Franka Anguissę i Davida Neresa, dlatego w niedzielnym meczu z Fiorentiną prawdopodobnie zdecyduje się na skład zbliżony do tego, który dobrze zaprezentował się przeciwko Interowi. W środku pola ponownie zobaczymy Billy’ego Gilmoura. Z powodu kontuzji pauzuje również Pasquale Mazzocchi, co oznacza, że w ustawieniu 3-5-2 na bokach boiska wystąpią Matteo Politano i Mathias Olivera, który w tym tygodniu przedłużył kontrakt do 2030 roku.

W ofensywie Fiorentina może liczyć na Moise Keana, który po powrocie do zdrowia ma szansę utrzymać miejsce w składzie. Trener Palladino ma jednak ograniczone pole manewru. Nicolo Zaniolo i Rolando Mandragora są zawieszeni, a Marin Pongracić, Andrea Colpani oraz wypożyczony z Napoli Michael Folorunsho zmagają się z urazami.

Napoli – Fiorentina: kontuzje i zawieszenia

Kontuzje i zawieszenia SSC Napoli Zawodnik Powrót David Neres Campos Uraz mięśnia Połowa marca 2025 Pasquale Mazzocchi Uraz mięśnia Połowa marca 2025 Andre Zambo Anguissa Uraz mięśnia Połowa marca 2025 Amir Rrahmani Punkty dyscyplinarne (skumulowane żółte kartki) Po 1 meczu Victor Osimhen Działania dyscyplinarne w klubie (dochodzenie policyjne, doping, spóźnienia na treningi, problemy z transferem) Po 0 meczach Mario Rui Działania dyscyplinarne w klubie (dochodzenie policyjne, doping, spóźnienia na treningi, problemy z transferem) Po 0 meczach

Kontuzje i zawieszenia Fiorentina Zawodnik Powrót Edoardo Bove Problemy z sercem Nieznany Andrea Colpani Uraz stopy Koniec marca 2025 Michael Ijemuan Folorunsho Uraz mięśnia Niepewny Marin Pongračić Uraz mięśnia Niepewny Rolando Mandragora Żółte kartki Po 1 meczu Nicolo Zaniolo Żółte kartki Po 1 meczu

Sprawdź kursy na mecz Napoli – Fiorentina

Bukmacherzy wskazują Napoli jako faworyta niedzielnej rywalizacji na własnym stadionie. Kurs na zwycięstwo podopiecznych Antonio Conte wynosi około 1.57. Jeśli jednak typujesz triumf Fiorentiny, możesz liczyć na wygraną przy kursie 5.75. Z kolei remis został wyceniony na 3.90.

SSC Napoli Fiorentina 1.57 3.90 5.75 Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Szanse na zwycięstwo SSC Napoli W R R R P R ? 61.4 % Remis 23.8 % Fiorentina W P P P W P ? 14.8 %

Spotkanie SSC Napoli z Fiorentiną zostanie rozegrane w niedzielę, 9 marca, o godzinie 15:00. Starcie w ramach 28. kolejki Serie A będzie można śledzić na antenie Eleven Sports 2, a także na stronie internetowej elevensports.pl.

