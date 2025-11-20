Możliwa rewolucja w Serie A. Tyle drużyn spadnie z ligi

Insidefoto/ Alamy Na zdjęciu: Serie A

Serie A zmieni kluczowe zasady?

W Sere A obecnie rywalizuje 20 drużyn. Trzy najgorsze ekipy po zakończeniu sezonu żegnają się z krajową elitą i w nowych rozgrywkach walczą w Serie B. Drugi poziom ligowy także liczy 20 klubów, ale do Serie C spadają cztery zespoły. Gabriele Gravina chce dokonać pewnych zmiany w tej kwestii.

Prezes FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) w Sport Industry Talk zaproponował, by z liczba spadkowiczów z Serie A została zmniejszona do dwóch. Podobne rozwiązanie ma zostać wprowadzone w Serie B i Serie C, którą tworzą trzy ligi, każda składająca się z 20 klubów.

Co z promocjami? Awans dwóch ekip z Serie B do Serie A i dwóch z Serie C do Serie B – to pomysł Graviny. Głowa włoskiej federacji chce także, by z Serie D (dziewięć lig, każda po 18 zespołów) żegnało się łącznie dziesięć drużyn, a nie dziewięć.