Motta nie narzeka na brak ofert po zwolnieniu z Juve. Kilka klubów w grze

Thiago Motta, który został zwolniony niedawno z Juventusu, może szybko znaleźć nowy klub. Jak informuje „Tuttosport”, Atalanta rozważa zatrudnienie byłego szkoleniowca Bianconerich, możliwy jest też powrót Motty do Francji.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Thiago Motta na celowniku Atalanty – zastąpi Gasperiniego?

Thiago Motta został zwolniony z Juventusu w minioną niedzielę, lecz już teraz pojawiają się informacje o potencjalnym nowym zatrudnieniu włoskiego szkoleniowca. Według dziennika „Tuttosport” Motta jest poważnym kandydatem do objęcia Atalanty, jeśli Gian Piero Gasperini latem zdecyduje się opuścić klub z Bergamo.

Choć Gasperini posiada ważny kontrakt aż do 2026 roku, media coraz częściej sugerują, że może on przenieść się do Romy, zastępując Claudio Ranieriego na Stadio Olimpico. W tej sytuacji Atalanta postrzega Mottę jako idealnego następcę, zwłaszcza ze względu na sukcesy, jakie odnosił z Bologną. Doceniana jest szczególnie jego umiejętność rozwijania młodych zawodników, jak choćby Joshuy Zirkzee czy Riccardo Calafiorego.

Włoska prasa informuje również, że Motta może wrócić do Francji, gdzie spędził ostatnie lata kariery piłkarskiej i rozpoczynał przygodę z trenerką w PSG. Tak czy inaczej, były trener Juve raczej nie pozostanie długo bezrobotny, a najbliższe miesiące pokażą, czy wróci na ławkę trenerską Serie A, czy zdecyduje się na zagraniczny kierunek.

Zdaniem dziennikarzy, Motta najpewniej nowy rozdział w karierze trenerskiej rozpocznie latem. Szansę, by przejął któryś z klubów jeszcze w obecnej kampanii są znikome.