Motta czeka na decyzję Juventusu ws. przyszłości. Klub wyznaczył termin

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Juventus zdecyduje ws. Motty przed Klubowymi Mistrzostwami Świata

Juventus stoi przed trudnym wyborem dotyczącym przyszłości Thiago Motty. Sezon ligowy zakończy się zaledwie trzy tygodnie przed rozpoczęciem Klubowych Mistrzostw Świata, co oznacza, że na ewentualne zmiany w sztabie i składzie nie będzie wiele czasu. Z tego względu Cristiano Giuntoli musi podjąć decyzję wcześniej, aby uniknąć chaosu organizacyjnego.

Główną niewiadomą pozostaje udział Juventusu w Lidze Mistrzów. Awans do tych rozgrywek może wpłynąć na strategię klubu, natomiast jego brak może przyspieszyć rewolucję. “La Gazzetta dello Sport” spekuluje, że jeśli Stara Dama zdecyduje się na zmianę, tymczasowy trener mógłby poprowadzić zespół na klubowym mundialu, a nowy szkoleniowiec przejąłby drużynę dopiero po turnieju.

Najgorszy scenariusz zakłada całkowite załamanie pierwotnych planów Juventusu. Oznaczałoby to nie tylko rezygnację z długoterminowego projektu Motty, ale także przystąpienie do Klubowych Mistrzostw Świata bez większych ambicji i w niepewności co do przyszłości zespołu.

W międzyczasie FIFA ogłosiła wysokość nagrody za udział w turnieju – 15 milionów euro. To kwota dwukrotnie wyższa niż za triumf w Coppa Italia, z którym zespół pożegnał się po wpadce z Empoli, ale znacznie niższa niż wcześniej spekulowane 50 milionów. W efekcie Juventus może rozważyć udział w turnieju bez większej presji na wynik, traktując go jako przejściowy etap przed kolejnym sezonem.

