Milan wybrał nowego trenera. Gianluca Di Marzio przekonany

Gianluca Di Marzio: Paulo Fonseca nowym trenerem Milanu

Losy Stefano Piolego w Milanie są już przesądzone. Włoski trener po zakończeniu sezonu 2023/2024 pożegna się z klubem i będzie mógł poszukać nowych wyzwań. Władze Rossonerich uznały, że pod wodzą 58-latka drużyna nie odniesie już większych sukcesów.

Tymczasem wiele wskazuje na to, że poszukiwania następcy Piolego dobiegają końca. Gianluca Di Marzio, ceniony włoski dziennikarz, poinformował, że Milan dogadał się z Paulo Fonseką. Portugalczyk aktualnie pracuje we francuskim Lille, ale jego umowa jest ważna tylko do 30 czerwca 2024 roku, co oznacza, że już teraz może negocjować z nowym pracodawcą.

Paulo Fonseca miał już okazję pracować we Włoszech, ponieważ w latach 2019-2021 prowadził Romę. Z Giallorossimi wielkich sukcesów nie odniósł, prowadząc ich łącznie w 102 meczach i notując bilans 53 zwycięstw, 21 remisów i 28 porażek.

Do tej pory szkoleniowiec najlepiej radził sobie w Ukrainie, gdzie pracował z drużyną Szachtara Donieck. Pod jego wodzą zespół trzy razy wygrywał mistrzostwo oraz trzykrotnie triumfował w krajowym pucharze. Przenosiny do Milanu będą dla Fonseki wielką szansą na zaistnienie w europejskiej czołówce, bo w przyszłym sezonie Rossoneri zagrają w Lidze Mistrzów.

W obecnych rozgrywkach 51-latek poprowadził Lille do 4. miejsca w Ligue 1. Natomiast w poprzedniej kampanii zajął z drużyną 5. pozycję.

