Milan oficjalnie potwierdza. Długoletni kontrakt wszedł w życie

AC Milan w końcu opublikował długo wyczekiwany oficjalny komunikat. Rafael Leao przedłużył kontrakt z Rossonerimi i zostaje w Mediolanie przynajmniej do czerwca 2028 roku.

Rafael Leao przedłużył kontrakt z Milanem

Rossoneri oficjalnie potwierdzili kontynuację współpracy z napastnikiem

Nowa umowa będzie obowiązywała do 2028 roku

AC Milan. Rafael Leao spędzi na San Siro pięć kolejnych sezonów

“AC Milan i Rafael Leao będą kontynuować swoją wspólną podróż” – tak głosi oficjalny komunikat prasowy opublikowany przez ekipę z Mediolanu. Reprezentant Portugalii miał podpisać kontrakt już nawet kilkaście dni temu, jednak na potwierdzenie tego wydarzenia przyszło nam czekać do piątku.

Rafael Leao przedłużył umowę do czerwca 2028 roku, co oznacza, że na San Siro może spędzić kolejne pięć sezonów. 23-latek trafił do ekipy Rossonerich w lecie 2019 roku i od tej pory zaliczył 162 występy, w których strzelił 41 goli i zanotował 29 asyst.

Poprzednie porozumienie obowiązywało do 30 czerwca 2024 roku. Według Fabrizio Romano napastnik będzie zarabiał 5 mln euro netto rocznie plus 2 mln euro jako bonusy, natomiast klauzula odstępnego została ustalona na 175 mln euro.