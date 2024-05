Daniel Myśliwiec daleki od satysfakcji: Ostatnie mecze bardzo mnie bolą

Daniel Myśliwiec przyznał podczas konferencji prasowej, że bolą go ostatnie mecze w lidze. - Jestem daleki od satysfakcji - wyznał szkoleniowiec Widzewa Łódź.

PressFocus Na zdjęciu: Daniel Myśliwiec

Myśliwiec zaniepokojony formą swojego zespołu

Widzew Łódź poniósł trzy porażki z rzędu. W niedzielę postara się przełamać fatalną serię, podejmując Lecha Poznań w 33. kolejce PKO Ekstraklasy. Tymczasem Daniel Myśliwiec nie ukrywa rozczarowania postawą drużyny, a ostatnie ligowe starcia go bolą. – Nie tyle porażki, ponieważ nie wszystkie spotkania można wygrać, ale trzeba mieć poczucie, że zrobiło się wszystko, żeby odnieść zwycięstwo. Ja nie mam takiego poczucia – oznajmił.

Szkoleniowiec nie zgodził się z opinią, że gorsze wyniki zbiegły się z zawieszeniem Marka Hanouska za czerwoną kartkę. – To byłoby duże uproszczenie. Zawsze chcemy wejść w spotkanie tak, żeby stworzyć trzy sytuacje i zamienić je na bramki. Z zespołami jak Zagłębie musimy być czujni i konsekwentni, czekać na swoją szansę. Straciliśmy cierpliwość, nie zarządziliśmy dobrze naszymi emocjami. Kiedy nie jesteśmy kolektywni, to będziemy cierpieć – kontynuował.

Podkreślił, że Kolejorz ma wystarczającą jakość, żeby rozmontować każdy blok obronny i ominąć każdy pressing w Ekstraklasie. – W porównaniu do jesieni dużo częściej niż jesienią próbują gry wertykalnej, czyli starają się szybko przenieść piłkę za linię obrony i wykorzystać mobilność skrzydłowych i napastnika. To największa zmiana. Mam wrażenie, że zawodnicy nie rozumieją się na tyle dobrze, żeby to odpowiednio funkcjonowało. W tym upatrywałbym przyczyny różnicy pomiędzy wynikiem a potencjałem tego zespołu – zauważył.

Początek niedzielnego spotkania Widzewa Łódź z Lechem Poznań o godzinie 17:30.