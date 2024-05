Insidefoto di andrea staccioli / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Thiago Motta zostanie trenerem Juventusu

Obecny sezon nie jest udany w wykonaniu Juventusu. Co prawda, podopieczni Massimiliano Allegriego zapewnili sobie awans do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów, ale nie spełnili celu, jakim jest zdobycie mistrzostwa Włoch. „Stara Dama” przez cały rok grała nieprzekonujący futbol, przez co 56-letni trener prawdopodobnie opuści Allianz Stadium wraz z końcem sezonu.

W mediach od dłuższego czasu spekuluje się na temat nowego trenera Juventusu. Dziś z nowym informacjami spieszy do nas „Corriere della Sera”. Włoska prasa poinformowała, że Thiago Motta zostanie opiekunem „Starej Damy”. Obecny szkoleniowiec Bologni już uzgodnił z klubem warunki trzyletniego kontraktu, na mocy którego będzie zarabiał 3,5 miliona euro rocznie.

Juventus w tym samym czasie dopełnia formalności związane z odejściem Massimiliano Allegriego.W każdej chwili możemy spodziewać się komunikatu dotyczącego zakończenia współpracy klubu z 56-latkiem. Pojawiły się nawet głosy, że trener opuści Allianz Stadium od razu po zdobyciu Pucharu Włoch, ale prawdopodobnie jednak poprowadzi drużynę w dwóch ostatnich spotkaniach sezonu.

Thiago Motta natomiast nieprzypadkowo obejmie stery Juventusu. Włoski szkoleniowiec w pełni zasłużył na to miejsce. W obecnym sezonie jego Bologna jest rewelacją rozgrywek. Zespół ze Stadio Renato Dall’Ara właśnie zapewnił sobie udział w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Co jest ogromnym sukcesem dla tego klubu.

