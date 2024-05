Liverpool – Wolverhampton Wanderers: typy i kursy na mecz Premier League. Czas na pożegnanie Juergena Kloppa. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Anfield Road już w najbliższą niedzielę (19 maja) o godzinie 17:00.

PressFocus Na zdjęciu: Darwin Nunez i Juergen Klopp

Liverpool FC Wolverhampton Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 maja 2024 00:19 .

Liverpool – Wolverhampton Wanderers, typy i przewidywania

Liverpool w 38. kolejce Premier League, która zamknie sezon 2023/2024, na własnym stadionie zmierzy się z Wolverhampton Wanderers. Obie ekipy tak naprawdę nie mają już o co grać – The Reds nie spadną z trzeciego miejsca w tabeli, natomiast The Wolves zapewnili sobie utrzymanie.

To spotkanie będzie jednak szczególne z zupełnie innego względu – po raz ostatni na ławce trenerskiej Liverpoolu zasiądzie bowiem Juergen Klopp. W jakim stylu niemiecki szkoleniowiec pożegna się z kibicami zgromadzonymi na Anfield Road?

Gospodarze po prostu muszą wygrać w pożegnalnym meczu Juergena Kloppa, który z powodzeniem prowadził zespół The Reds od 2015 roku. Mój typ: zwycięstwo Liverpoolu.

Liverpool – Wolverhampton Wanderers, promocja

Liverpool – Wolverhampton Wanderers, sytuacja kadrowa

W ekipie gospodarzy najprawdopodobniej zabraknie kontuzjowanych Joela Matipa, Bena Doaka, Thiago Alcantary, Diogo Joty oraz Andrew Robertsona. Po stronie drużyny gości z kolei nie należy spodziewać się takich zawodników jak m.in. Craig Dawson, Leon Chiwome i Pablo Sarabia, którzy również zmagają się z urazami.

Kontuzje i zawieszenia Liverpool FC Zawodnik Powrót Joel Matip Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Ben Doak Operacja kolana Kilka dni Thiago Alcantara Uraz mięśnia Nieznany Diogo Jota Uraz mięśnia Niepewny Andrew Robertson Stłuczenie Niepewny

Kontuzje i zawieszenia Wolverhampton Zawodnik Powrót Pedro Neto Uraz ścięgna udowego Niepewny Craig Dawson Uraz pachwiny Początek czerwca 2024 Leon Chiwome Uraz kostki Nieznany

Liverpool – Wolverhampton Wanderers, ostatnie wyniki

Liverpool w dwóch ostatnich kolejkach Premier League zgarnął cztery punkty – zremisował 3:3 z Aston Villą oraz pokonał Tottenham Hotspur 4:2. Wolverhampton Wanderers jest natomiast w sporym kryzysie – w tym samym czasie uległo zarówno Crystal Palace (1:3), jak i Manchesterowi City (1:5).

Liverpool – Wolverhampton Wanderers, historia

W ostatnim czasie Czerwoni dominują nad Wilkami w bezpośredniej rywalizacji. Pięć poprzednich meczów między tymi zespołami to bowiem trzy triumfy Liverpoolu, jedno zwycięstwo Wolverhampton Wanderers oraz jeden remis.

Liverpool – Wolverhampton Wanderers, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem niedzielnego spotkania są gospodarze, co nie jest niespodzianką. Kurs na wygraną Liverpoolu wynosi około 1.15, a typ na zwycięstwo Wolverhampton Wanderers to mniej więcej 14.00. Natomiast kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 8.50.

Liverpool – Wolverhampton Wanderers, przewidywane składy

Liverpool FC Jurgen Klopp 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Wolverhampton Gary O’Neill Liverpool FC Jurgen Klopp 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Wolverhampton Gary O’Neill Rezerwowi ▼ 5 Ibrahima Konaté 8 Dominik Szoboszlai 9 Darwin Núñez 17 Curtis Jones 21 Konstantinos Tsimikas 38 Ryan Gravenberch 43 Stefan Bajcetic 62 Caoimhin Kelleher 84 Conor Bradley 4 Santiago Bueno 17 Hugo Bueno 20 Tommy Doyle 21 Pablo Sarabia 25 Daniel Bentley 27 Jean-Ricner Bellegarde 30 Enso González 62 Tawanda Chirewa 63 Nathan Fraser

Liverpool – Wolverhampton Wanderers, kto wygra?

Liverpool – Wolverhampton Wanderers, transmisja meczu

Prawa do pokazywania meczów Premier League w Polsce posiada platforma streamingowa Viaplay. To spotkanie będzie można zatem obejrzeć tylko w internecie. Na sędziego pojedynku pomiędzy Liverpoolem a Wolverhampton Wanderers wyznaczono Chrisa Kavanagha. Początek starcia na Anfield Road już w najbliższą niedzielę (19 maja) o godzinie 17:00.

