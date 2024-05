Dziennikarz Ferran Martinez ostro skrytykował FC Barcelonę za sposób, w jaki zarządzała sytuacją z Xavim Hernandezem, mówiąc, że z zewnątrz wygląda to tak, jakby klub działał bez planu.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Mocny komentarz Martineza odnośnie sytuacji Barcelony

Xavi Hernandez nie będzie trenerem FC Barcelony w przyszłym sezonie, chyba że sytuacja diametralnie się zmieni – głoszą najnowsze spekulacje na temat szkoleniowca Dumy Katalonii. Chociaż wydaje się, że decyzja została już podjęta, z Joanem Laportą zawsze trzeba być ostrożnym. Według Ferrana Martineza ta „telenowela” nie stawia Blaugrany w dobrym świetle.

– Ten emocjonalny rollercoaster, który przeżywa Barcelona, jest surrealistyczny. Zarządzanie klubem musi być usprawnione w pierwszej kolejności, a dopiero potem przyjdzie czas na drużynę. Z zewnątrz obraz klubu jawi się na taki bez planu, bez osoby, która by tym zarządzała – przyznał Martinez cytowany przez “Barca Universal”.

Punkt zwrotny nastąpił podczas konferencji prasowej Xaviego w środę przed meczem z Almerią. Trener przyznał, że trudności finansowe klubu utrudniają rywalizację z Realem Madryt i innymi czołowymi europejskimi drużynami. To wyznanie bardzo rozczarowało Laportę.

Niepewna przyszłość Xaviego w Barcelonie

Wątpliwości co do przyszłości Xaviego w Barcelonie narastały od jakiegoś czasu i zaczęły się już w pierwszej połowie sezonu. Wtedy niestabilne występy i wyniki zespołu rodziły pytania o jego projekt. W styczniu sytuacja eskalowała. W ciągu dziesięciu dni Barca przegrała finał Superpucharu z Realem Madryt (1:4) i odpadła z Copa del Rey po porażce z Athletic (2:4). Po niespodziewanej porażce 3:5 z Villarrealem, Xavi ogłosił swoją decyzję o odejściu po zakończeniu sezonu. Uważał, że jest to najlepszy sposób na odciążenie zawodników z presji i walkę o Ligę i Ligę Mistrzów.

Laporta zaakceptował tę decyzję, szanując Xaviego jako legendę klubu, która zawsze miała na sercu dobro Barcelony. W kolejnych tygodniach gra zespołu znacznie się poprawiła, a trudności ze znalezieniem trenera światowej klasy sprawiły, że zarząd ponownie rozważył odejście Xaviego. W końcu zdecydowano, żeby Hiszpan jednak został. Obecnie ponownie zostało wszystko przewrócone do góry nogami.

