Polonia Warszawa – Odra Opole, typy i przewidywania

W najbliższą niedzielę, 19 maja o godzinie 15:00 będziemy świadkami meczu pomiędzy Polonią Warszawa a Odrą Opole w ramach 33. kolejki Fortuna 1 Ligi. Stawka tego pojedynku jest ogromna, ponieważ gospodarze muszą bronić się przed spadkiem, natomiast goście mogą jeszcze marzyć o awansie do PKO BP Ekstraklasy. W spotkaniu na Konwiktorskiej nie powinno zatem zabraknąć emocji.

Ekipa prowadzona przez Rafała Smalca przed tą serią gier zajmuje 15. miejsce w tabeli, a podopieczni Adama Noconia plasują się na 9. pozycji w stawce, ale tracą tylko dwa punkty od 6. lokaty.

Niebiesko-Czerwoni walczą o udział w barażach i w tym sezonie po prostu prezentują się lepiej od Czarnych Koszul. Mój typ: wygrana Odry Opole.

Polonia Warszawa – Odra Opole, sytuacja kadrowa

W zespole gospodarzy na pewno zabraknie Jakuba Lemanowicza, który niedawno nabawił się urazu więzadła pobocznego w kolanie. Nie ma informacji o absencjach w drużynie gości.

Polonia Warszawa – Odra Opole, ostatnie wyniki

Polonia Warszawa jest w słabej formie – dwie ostatnie kolejki w jej wykonaniu to porażka 0:2 z Górnikiem Łęczna oraz remis 2:2 z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza. Odra Opole w tym samym czasie wygrała 3:0 z Wisłą Płock, ale również przegrała z wyżej wspomnianym Górnikiem Łęczna (0:1).

Polonia Warszawa – Odra Opole, historia

W ostatnim czasie lepszym bilansem w bezpośredniej rywalizacji tych drużyn może pochwalić się Odra Opole, która wygrała dwa z pięciu poprzednich meczów przeciwko Polonii Warszawa. Czarne Koszule w tym czasie triumfowały w jednym starciu i padły dwa remisy.

Polonia Warszawa – Odra Opole, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem niedzielnego spotkania są goście. Kurs na wygraną Polonii Warszawa wynosi około 2.60, a typ na zwycięstwo Odry Opole to mniej więcej 2.50. Natomiast kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.50. Przy okazji obstawiania tego meczu można skorzystać z promocji oferowanej przez STS. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Polonia Warszawa – Odra Opole, przewidywane składy

Polonia: Kuchta – Michalski, Grudniewski, Kowalski-Haberek – Zawistowski, Okhronchuk, Koton, Fadecki – Bajdur, Pleśnierowicz – Kobusiński

Odra: Haluch – Szrek, Niziołek, Żemło, Piroch – Mateusz Kamiński, Galan – Antczak, Wojciech Kamiński, Mikinić – Sarmiento

Polonia Warszawa – Odra Opole, kto wygra?

Polonia Warszawa – Odra Opole, transmisja meczu

To spotkanie nie będzie dostępne w tradycyjnej telewizji. Mecz Polonii Warszawa z Odrą Opole obejrzycie za to w internecie. Prawa do pokazywania wszystkich spotkań Fortuna 1 Ligi posiada bowiem platforma streamingowa Polsat Box Go. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi już w najbliższą niedzielę (19 maja) o godzinie 15:00.

